Vous cherchez des voitures neuves au meilleur prix du marché ? Avec ces applications pour Android, vous pouvez acheter la voiture de vos rêves rapidement et en toute sécurité.

Si vous en avez assez d’acheter des voitures d’occasion, il est temps d’acheter une voiture entièrement neuve sans panne. Ce sont les meilleures applications à acheter depuis votre mobile Android.

Lors de l’achat d’une nouvelle voiture, il est nécessaire de rechercher des plates-formes fiables qui offrent sécurité et assistance lorsqu’il s’agit de prendre une décision. Cependant, dans le monde d’Internet, vous pouvez tout obtenir.

Heureusement, il existe des applications mobiles chargées de fournir le service d’achat et de vente de véhicules sans défauts ni pannes cachées, c’est-à-dire totalement neufs. Ci-dessous, vous pouvez voir les meilleures options pour Android.

Les 8 meilleures applications pour acheter une nouvelle voiture en toute sécurité

Moteur.es

AutoScout24

Voitures d’occasion – Trovit

Edmunds

l’automobile

Vroum

CARFAX

Cars.net

Avec ces applications pour acheter des voitures neuves, vous aurez à votre disposition différentes marques et modèles au meilleur prix du marché, ce qui facilite grandement votre recherche. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins !

Moteur.es

Si vous recherchez des offres spéciales sur des véhicules de toutes sortes, l’application mobile Motor.es est idéale pour vous. Cette application compte plus de 2 000 concessionnaires affiliés dans toute l’Espagne avec des offres sur de grandes marques telles que BMW, Audi, Volvo, Seat…

Et non seulement vous pouvez acheter une nouvelle voiture, mais vous pouvez également acheter un véhicule d’occasion et même vendre votre propre voiture depuis sa plateforme. Son interface est simple d’utilisation et très fiable.

AutoScout24

AutoScout24 est une application très complète et gratuite disponible pour Android. Grâce à son système, vous pouvez acheter et vendre votre voiture, suivre vos véhicules préférés et même acheter des motos.

Son interface est confortable à utiliser et propose des remises 24h/24. De plus, vous pouvez activer l’alarme pour que les notifications d’offres arrivent. Mieux encore, avant de faire l’achat, vous aurez la possibilité de tester la voiture en mode virtuel. C’est sans aucun doute l’une des meilleures options pour Android.

Voitures d’occasion – Trovit

Si vous n’avez pas encore terminé pour un nouveau véhicule, ne vous inquiétez pas, il existe également des applications pour acheter une voiture d’occasion en toute sécurité, parmi lesquelles nous avons Trovit, une application très utile pour trouver des voitures en parfait état et à un bon prix.

Cette application dispose d’un système très facile à utiliser où vous pouvez filtrer des informations détaillées sur le produit, la marque, le modèle, le prix, le carburant, le nombre de portes, le rodage et bien plus encore. Il est disponible en 19 langues différentes avec des offres dans plus de 46 pays.

Edmunds

Si vous recherchez un conseiller en achat et vente de voitures en ligne, Edmunds est l’une des meilleures applications Android à installer. Avec cette plate-forme, vous pouvez trouver des véhicules de différentes catégories avec des photos, des vidéos et appréciés par les utilisateurs de la plate-forme.

De plus, vous pourrez comparer les prix réels du marché et les options publiées dans le système. Et pas seulement, car si vous avez des questions, vous pouvez envoyer des SMS directement aux revendeurs et leur demander ce que vous voulez.

l’automobile

Autocasion est une bonne option avec une grande variété de véhicules pour toutes les occasions. Vous trouverez ici des voitures classiques, sportives, décapotables à familiales, de tourisme et 4×4 avec des informations détaillées, marques et modèles, types de propulsion, année de fabrication, nombre de kilomètres et plus encore.

Et si l’on parle de sécurité et de confiance, Autocasion propose des services depuis plus de 20 ans et propose toujours les meilleurs prix et offres du marché aux utilisateurs et aux professionnels du secteur automobile.

Vroum

Avec les progrès technologiques, il est chaque jour plus facile de faire un achat à domicile en utilisant Internet, mais lorsqu’il s’agit d’acheter de nouvelles voitures, vous devez vous assurer d’avoir une page Web ou une application responsable de son service et qui offre une sécurité comme Vroom .

Avec Vroom, vous pouvez contacter plusieurs concessionnaires et acheter la voiture de vos rêves sans avoir à sortir de chez vous. Elle dispose de véhicules de qualité, faciles à financer et avec une garantie de 7 jours. Mieux encore, commandez votre marque de véhicule préférée et faites-vous livrer à votre porte.

CARFAX

CARFAX est affilié à plus de 28 000 concessionnaires chargés de l’achat et de la vente de voitures en Espagne. Et bien qu’il ne s’agisse pas de voitures neuves, l’application garantit un catalogue de véhicules d’occasion par un seul propriétaire et sans constat d’accident.

De plus, tous les véhicules sont certifiés par CARFAX avant d’être mis sur le marché, ce qui donne une plus grande confiance lors de l’achat.

Cars.net

Cars.net est une autre des 8 meilleures applications pour acheter une nouvelle voiture disponible pour Android. Et ce n’est pas pour moins, parmi ses services il propose l’achat, la vente et même le changement de voitures au sein de la plateforme. C’est une très bonne application pour voir une grande variété de véhicules et trouver des offres sur les fourgonnettes, mini-fourgonnettes, SUV, 4X4, voitures de sport, classiques, familiales et plus encore.

Trouvez le modèle et la marque de vos rêves avec des remises spéciales, de plus, vous aurez la possibilité de contacter les vendeurs pour plus d’informations. Et non seulement vous pourrez faire des achats P2P, mais vous pourrez également contacter certains revendeurs les plus proches de chez vous.

Comme vous le verrez, ce sont les meilleures applications pour acheter de nouvelles voitures disponibles sur Android, alors ne vous laissez pas décourager par le désir de trouver la voiture idéale pour vous et votre famille dans le confort de votre mobile.

