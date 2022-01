Xiaomi a un nouveau chargeur de voiture sans fil et vous allez vouloir l’acheter

Le nouveau Xiaomi Wireless Car Charger Pro est un chargeur de voiture sans fil compatible avec la charge rapide sans fil 50W.

Xiaomi est un fabricant qui possède un très large catalogue d’accessoires pour smartphones tels que des bracelets intelligents, des écouteurs sans fil ou des batteries externes, mais, sans aucun doute, l’un des gadgets les plus méconnus de la firme chinoise est ses chargeurs de voiture.

En ce sens, le géant chinois vient de lancer un nouveau chargeur de voiture sans fil, que nous sommes sûrs que vous voudrez acheter.

C’est le nouveau chargeur de voiture sans fil Xiaomi

Le dernier en date que la marque chinoise a présenté dans son pays d’origine est le Xiaomi Wireless Car Charger Pro, un chargeur de voiture sans fil compatible avec la charge rapide sans fil 50W.

Ce chargeur est compatible avec une grande variété de smartphones avec recharge sans fil de Xiaomi et d’autres fabricants tels que Samsung ou Apple. Le seul terminal de la firme chinoise qui n’est pas compatible avec ce nouveau chargeur est le Xiaomi Mi 10 Ultra, ce qui a déjà été confirmé par le géant chinois lui-même.

Xiaomi affirme que ce nouveau chargeur de voiture sans fil est conçu pour être utilisé d’une seule main, car vous pouvez retirer le mobile du support en appuyant simplement sur l’un des deux boutons situés de part et d’autre de la pince. Cette pince est réglable afin que vous puissiez placer des téléphones de différentes tailles et en ce sens, cet accessoire vous permet de charger des terminaux avec des étuis jusqu’à 4 millimètres d’épaisseur.

De plus, ce chargeur a un filetage entre le support et la pince qui est ancré dans la sortie d’air de la voiture, ce qui vous permet de le déplacer dans différentes directions pour le placer dans la position la plus confortable pour vous.

De plus, sachez que ce support de chargeur est livré avec un adaptateur double port pour l’allume-cigare de voiture qui dispose d’un connecteur USB Type C et d’un connecteur USB Type A et d’un câble de charge.

Le Xiaomi Wireless Car Charger Pro est désormais disponible à l’achat en Chine pour un prix de 369 yuans, environ 51 euros pour changer, bien que pour une durée limitée en tant qu’offre de lancement, vous puissiez l’obtenir pour seulement 349 yuans, environ 48 euros. .

