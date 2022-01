Le dernier né de Xiaomi est une bouilloire qui purifie aussi (oui, ce n’est pas donné)

Le purificateur d’eau instantané Xiaomi Q800 est la bouilloire la plus avancée du marché : il fait bouillir l’eau en une seconde et purifie également l’eau.

Xiaomi possède un écosystème complet d’appareils domestiques intelligents sous la marque Miijia tels que des aspirateurs robots, des brosses électriques, des purificateurs d’air, des lampes de table ou des bouilloires.

Justement, comme nous vous l’avons récemment dit, la gamme de bouilloires de Xiaomi est un best-seller complet et, pour cette raison, le géant chinois a maintenant décidé de lancer une bouilloire qui purifie également, mais, oui, ce n’est pas du tout bon marché.

C’est la meilleure bouilloire Xiaomi à ce jour

La marque chinoise vient de présenter dans son pays d’origine le Xiaomi Instant Water Purifier 800, une bouilloire qui chauffe l’eau en une seconde, déjà filtrée et prête à boire.

Le nouveau produit de Xiaomi est un thermos compact, élégant et extrêmement bon marché

Cet appareil dispose de quatre paramètres par défaut pour cette fonctionnalité :

Mode température normale (25ºC)

Mode lait (45ºC)

Mode café (85ºC)

Mode eau bouillante (95ºC)

Mais, sans aucun doute, l’une des grandes caractéristiques de cette bouilloire, qui la rend la plus avancée du marché, est qu’elle purifie également l’eau et pour remplir cette fonction, le Xiaomi Instant Water Purifier 800 est équipé d’un nouveau RO primaire. filtre qui est accompagné d’un filtre RO secondaire.

En ce sens, la marque chinoise affirme que la longévité du bloc filtrant a été augmentée de 150% par rapport aux produits précédents grâce à l’utilisation d’une technologie anti-colmatage qui protège le filtre secondaire de l’osmose inverse et permet au filtre principal de durer. jusqu’à 5 ans.

De plus, le rapport eau pure/eaux usées a également été amélioré de 50 %, qui est désormais de 3: 1. Cette eau résiduelle peut toujours être utilisée pour laver la vaisselle, arroser les plantes ou frotter le sol.

Si nous nous concentrons sur l’interface du Xiaomi Instant Water Purifier 800, cette bouilloire dispose d’un écran tactile intégré dans la partie supérieure du robinet intelligent, qui affiche la valeur TDS (Total Dissolved Solids) de la qualité de l’eau et l’état de ses filtres et à partir de laquelle nous pourrons également régler à la fois la température et la sortie d’eau.

Xiaomi a un nouveau sac à dos de sport : il est à vous pour moins de 15 euros

Le purificateur d’eau instantané Xiaomi 800 est désormais disponible à l’achat en Chine pour un prix de 3 799 yuans, soit environ 527 euros pour changer, un prix bien supérieur à celui des autres bouilloires de la marque chinoise.

Thèmes connexes : Technologie, Xiaomi