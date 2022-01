3 raisons de choisir une smartwatch carrée et non ronde

AIMIUVEI Montre Connectée Femmes avec 24 Modes Sportifs, Smartwatch Sport IP68 Étanche avec Fréquence Cardiaque, Podomètre, Calories, Météo, Montre Femme avec 2 Sangles pour Android iOS Huawei Rose

【Design Féminin et Élégant】AIMIUVEI montre connectée G30 a un grand cadran tactile de 1,28 pouce et nous proposons des sangles métalliques et des sangles en silicone TPU pour répondre à vos différents besoins. Cette montre a de nombreux cadrans magnifiques, et vous pouvez également personnaliser la photo en tant que cadran. Elle vous permet d'enregistrer facilement la distance, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, le temps de sommeil, les calories brûlées, etc. 【24 Modes Sportifs et Étanche IP68】Cette smartwatch sport dispose de 24 modes sportifs, tels que la course à pied en extérieur / en salle, la danse, la gymnastique, le yoga. Vous pouvez facilement afficher toutes vos données d'exercice (podomètre, calories, distance) via l'application GloryFit. Imperméable 68 peut répondre à vos besoins quotidiens d'étanchéité (Lavage des mains, pluie etc.). Vous pouvez utiliser ce produit à 30 mètres sous l'eau (Attention à ne pas l'utiliser dans l'eau chaude). 【Surveillez votre Santé pendant 24H】La montre connectee femme surveillera automatiquement votre sommeil et analysera la qualité de votre sommeil et les tendances de votre sommeil tout au long de votre sommeil profond, de votre sommeil léger et de votre état de veille. À l'aide de capteurs de fréquence cardiaque, votre fréquence cardiaque sera également affichée sur la montre. Utilisez des montres intelligentes pour femmes pour surveiller votre santé quotidien et vivre une vie plus saine. 【Rappel Intelligent】Les rappels intelligents incluent des rappels d'appels entrants, le rappel menstruel, des rappels sédentaires et des rappels de message. Vos appels téléphoniques, SMS, Facebook, Twitter, Instagram et notifications par e-mail peuvent être visualisés directement sur la montre connectée et vous ne manquerez plus jamais d'informations importantes. Il a également des fonctions telles que les prévisions météorologiques, le contrôle de la musique, le réveil. 【Meilleur Cadeau】La montre intelligente est compatible avec iOS 8.0 ou supérieur ou Android 4.4 ou supérieur. Elle peut être utilisé pendant 5 à 10 jours après seulement 2-3 heures de charge. Et s'il y a un problème avec le produit, notre équipe de service après-vente professionnelle vous fournira une solution satisfaisante dans les 24 heures. C'est un meilleur cadeau pour vous-même, votre amoureux, votre famille, vos amis, pour un anniversaire, novel an.