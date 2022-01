10 nouveaux jeux cette semaine que vous devriez essayer

Commencez l’année en renouvelant votre catalogue de jeux mobiles avec ces 10 nouveaux titres récemment arrivés sur le Play Store.

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer 2022 qu’en mettant à jour votre collection de jeux Android et pour vous aider dans cette mission aujourd’hui, nous vous proposons les 10 meilleurs nouveaux jeux arrivés sur le Google Play Store au cours des 7 derniers jours.

Dans cette compilation, nous avons inclus des jeux gratuits et payants vraiment amusants et divertissants, tels que le nouveau titre de la saga Cut The Rope, Cut the Rope: BLAST, un nouveau jeu de tir d’arcade très addictif, Blast Waves, la deuxième partie de l’un des jeux de puzzles les plus populaires de Google Play, Nobodies: After Death ou un nouveau jeu remasterisé de la console Neo Geo, NAM-1975.

Couper la corde : BLAST

Le premier jeu de cette sélection est Cut the Rope: BLAST, le dernier titre de la célèbre saga de jeux de réflexion dans laquelle vous devrez faire correspondre les tuiles colorées pour créer de puissants boosters de bonbons jouets, de bombes et de roquettes pour passer à le jeu. phase suivante.

Dans ce jeu, vous pouvez obtenir des récompenses quotidiennes en jouant à la Crown Race, au Star Tournament ou à la Daily Mission, et vous pouvez également participer à des tournois et à des événements à durée limitée qui peuvent tester votre valeur.

Cut the Rope: BLAST est un jeu totalement gratuit sans publicité que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Kéro blaster

Kero Blaster est un jeu d’action amusant dans lequel vous incarnez une grenouille bipède qui travaille pour la mystérieuse société « Cat & Frog Inc ». et qu’il doit tuer tous les ennemis qui se présentent à lui.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pouvez collecter et économiser de l’argent pour améliorer vos armes et augmenter votre durée de vie, car lorsque la grenouille n’a plus de vie, elle l’envoie à l’hôpital et vous devez recommencer depuis le début de l’écran.

Kero Blaster est un jeu payant sans publicité ni achats intégrés qui a un prix de 5,99 euros, un montant qui vaut la peine de payer car ce titre va vous procurer des heures et des heures de plaisir.

Personne : après la mort

Nobodies: After Death est la deuxième partie du célèbre jeu d’aventure Nobodies: Murder Cleaner et dans ce nouveau titre de la saga, votre mission sera de couvrir les meurtres d’anciens membres de l’agence top secrète pour laquelle vous travaillez, qui ont déserté d’informations sur une arme biologique qui menace la sécurité mondiale.

Il s’agit d’un jeu plein d’énigmes dans lequel vous devrez aiguiser votre esprit, car chaque mission comprend différents défis que vous devez surmonter.

Nobodies: After Death est un jeu gratuit avec des publicités et des achats intégrés pour vous aider à progresser plus rapidement dans le jeu.

Dés aléatoires : Guerres

Random Dice: Wars est le nouveau titre du développeur 111%, un jeu de combat PvP en temps réel dans lequel vous devrez détruire la tour ennemie à l’aide de vos dés et de vos gardiens, que vous pourrez améliorer pour renforcer votre armée et monter de niveau.

Random Dice: Wars est un jeu totalement gratuit avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,09 à 109,99 euros que vous pouvez télécharger à partir du lien direct que nous vous laissons ci-dessous.

Exploser les vagues

Blast Waves est un jeu de tir d’arcade à l’esthétique rétro dans lequel tu dois tuer le plus d’ennemis possible pour survivre et devenir le commandant d’une escouade de clones.

Dans ce titre, vous pouvez obtenir un grand nombre d’armes tout en explorant les six biomes du jeu et, en plus, il dispose de plusieurs modes de jeu tels que le mode survie, dans lequel vous devrez créer un personnage à partir de zéro dans plusieurs batailles ou la commande mode de jeu., dans laquelle vous pouvez sélectionner tous les personnages qui surmontent le mode précédent pour diriger vos escouades.

Blast Waves est un jeu payant sans publicité ni achats intégrés qui coûte 4,29 euros, un montant que vous pouvez payer en rachetant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

PLAN 2048

SHOT2048 est un jeu simple et addictif dans lequel vous devrez tirer le même nombre pour obtenir un chiffre de 2 048 ou plus. Pour ce faire, il vous suffit de déplacer le numéro vers la droite ou la gauche et de relâcher votre doigt pour tirer dessus. Si vous tirez sur le même nombre, ils se combineront et s’additionneront.

SHOT2048 est un jeu gratuit avec des publicités et des achats intégrés, qui vous permettra, entre autres, de supprimer des publicités.

NAM-1975 ACA NEOGEO

NAM-1975 est le dernier jeu Neo Geo à venir sur Android, un titre dans lequel vous contrôlez un tireur situé sur une plate-forme, où vous pouvez avancer et reculer, qui tire sur les ennemis devant lui.

NAM-1975 ACA NEOGEO est un jeu payant sans publicité ni achats in-app qui peut être le vôtre avec un paiement unique de 3,99 euros.

Espace RPG 4

Space RPG 4 est un RPG se déroulant dans l’espace dans lequel vous pourrez explorer plus de 250 systèmes stellaires et dans lequel vous devrez combattre des pirates et des extraterrestres pour protéger votre flotte.

Space RPG 4 est un jeu payant sans publicité ni achat intégré au prix de 2,89 euros.

Mondes enchantés 2

Enchanted Worlds 2 est un jeu d’aventure divertissant basé sur des énigmes dans lequel vous devrez résoudre une série d’énigmes pour trouver une amulette.

Enchanted Worlds 2 est un jeu payant sans publicité ni achats intégrés qui coûte 4,29 euros.

Monsters.io : Évolution des monstres

Le dernier jeu de cette compilation est Monstars.io : Monster Evolution, un titre qui combine le meilleur des jeux de bataille royale avec la dynamique du jeu Pokémon.

Ainsi, Monstars.io : Monster Evolution est un jeu de bataille royale dans lequel le dernier homme debout gagne, mais dans lequel vous pouvez faire évoluer votre personnage comme s’il s’agissait d’un Pokémon.

Monstars.io : Monster Evolution est un jeu totalement gratuit, avec des publicités et des achats in-app encore en développement, mais parfaitement jouable.

Sujets connexes : Jeux, Jeux Android gratuits, Jeux occasionnels