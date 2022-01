Polémique sur la réponse qu’Alexa a donnée à un garçon de 10 ans : "toucher la prise avec un sou"

Les haut-parleurs intelligents sont l’un des produits les plus intéressants que nous puissions acheter pour notre maison. Ils nous permettent non seulement d’écouter de la musique, mais aussi d’autres tâches telles que la domotique. Google Nest, HomePod mini ou l’Echo d’Alexa ne sont que quelques-unes des meilleures options.

Cependant, il semble que le monde des haut-parleurs intelligents ait aussi son côté sombre. Et sinon qu’ils racontent à ce garçon de 10 ans à qui Alexa elle-même a recommandé de réaliser un « défi » assez insolite et surtout très dangereux.

C’est le défi dangereux qu’Alexa a recommandé à un mineur

Ne croyez pas tout ce que vous dit Alexa.

Si nous devions choisir un haut-parleur intelligent par rapport à la concurrence, beaucoup d’entre nous choisiraient des appareils Amazon. Ils ont des prix très compétitifs, ils fonctionnent à la fois avec Android et iOS et l’interaction avec Alexa est assez naturelle. De plus, grâce à leurs designs magnifiques et élégants, ils se combinent de manière phénoménale avec n’importe quel coin de la maison.

Cependant, comme nous le lisons dans l’édition numérique de la BBC, Alexa semble également avoir son côté pervers. Tout s’est passé lorsque Kristin Livdahl et sa fille de 10 ans jouaient à la maison à cause du mauvais temps extérieur. À un moment donné, ils cherchaient des choses à faire, des défis amusants à faire pour ne pas s’ennuyer. La proposition d’Alexa ne pourrait pas être plus surprenante.

« Branchez un chargeur de téléphone à moitié dans une prise et touchez les broches exposées avec une pièce de monnaie. » La vérité est que vous n’avez pas à expliquer à quel point c’est dangereux (ceux qui ont de petits enfants sauront que les plugs et les petits enfants ne sont pas de bonnes combinaisons) et donc Kristin aura cette désagréable surprise.

Comme on l’a appris, ce défi vient d’un article de 2020 trouvé sur Internet. Ce n’était pas vraiment un défi en soi, mais plutôt une série d’avertissements des services d’incendie communautaires avertissant des dangers de l’exécution de certaines tâches comme celle qu’Alexa recommandait de faire.

En savoir plus : le HomePod Mini en vaut-il la peine ? Avis après avoir dépensé 100 euros dessus

Bien sûr, ni la mère ni la fille n’ont fait ce qu’Alexa leur demandait et Kristin a eu une longue conversation avec sa petite fille sur le danger de faire confiance à tout ce qui apparaît sur Internet.

Bien sûr, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Un porte-parole d’Amazon a dû faire des déclarations indiquant que pour eux, la confiance des clients passe avant tout et qu’ils développent Alexa pour fournir des informations pertinentes et utiles aux clients. Pour autant, dès qu’ils ont su la nouvelle, ils ont tout fait pour la résoudre. Apparemment, nous devrons faire attention à ce que nous recommande Alexa à partir de maintenant.

En savoir plus : Echo 4ème génération

