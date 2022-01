Combien pouvez-vous vendre chaque mobile selon la marque et le modèle

Ne donnez pas votre ancien mobile, récupérez de l’argent en le revendant au juste prix

Si vous êtes ici c’est parce que vous avez probablement acheté un nouveau mobile et que vous souhaitez revendre celui que vous aviez pour récupérer une partie de l’argent que vous avez dépensé, ce qui est une excellente idée, puisqu’un mobile rangé dans un tiroir ne fera que perdre de sa valeur au fil des jours. Le problème est que souvent nous ne savons pas quel prix mettre dessus, car nous ne voulons pas le vendre à très bas prix, mais nous ne voulons pas non plus mettre un prix si élevé qu’au final personne ne paie.

Pour cette raison, dans cet article, nous allons vous donner la valeur approximative de la plupart des modèles du marché afin que vous ayez une idée plus précise de combien d’argent demander pour votre ancien mobile. Bien que vous deviez savoir que les prix que nous montrons ici sont pour des mobiles d’occasion, mais en parfait état, donc si votre mobile a des détails, même minimes, cela affectera sa valeur finale.

Xiaomi

Nous commençons par les téléphones de la marque Xiaomi, qui sont l’un de ceux qui lancent chaque année les modèles les plus différents sur le marché, et pour cette raison, beaucoup de ses utilisateurs vendent et achètent constamment de nouveaux téléphones. Le problème avec la vente d’un smartphone Xiaomi est que les nouveaux sont très bon marché et il y en a beaucoup sur le marché, donc si vous voulez le vendre rapidement, vous devrez accepter une somme d’argent inférieure à celle que vous souhaiteriez recevoir.

Mi Mix 2 : env. 100 €

Mi Mix 3 : env. 250 €

Mi Mix 4: env. 600 €

Mi 8 SE : env. 80-100 €

Mer 8 : env. 140 €

Mi 8 Pro : env. 220 €

Mi 9 SE : env. 150 €

Mi 9 : env. 200 €

Mi 9 Pro : env. 250-280 €

Mi 10 Lite : env. 200 €

Mer 10 : env. 380-400 €

Mi 10 Pro : env. 500 €

Nokia

Si vous avez un mobile Nokia, sachez qu’il ne sera pas facile de le vendre, car il n’y a pas beaucoup de gens qui veulent en avoir un, cependant, avec un prix assez bon marché, vous trouverez sûrement quelqu’un qui veut pour l’acheter.

Nokia 2.4 : env. 65-85 €

Nokia 5.3 : env. 60-85 €

Nokia 8.3 : env. 250 €

Oneplus

OnePlus a été l’une des premières marques à avoir osé mettre 12 Go de RAM dans un mobile, avec son OnePlus 7T Pro McLaren Edition, cependant, elles ont perdu du terrain et le prix de leurs mobiles a également été réduit.

OnePlus 7T : env. 160-220 €

OnePlus 8 : env. 250-300 €

OnePlus 8T : env. 345-400 €

OnePlus 8 Pro : env. 410-460 €

OnePlus N10 5G : env. 150-170 €

OnePlus N200 : env. 135-160 €

Samsung

Les Galaxy abondent partout, Samsung est l’une des marques qui vend le plus de téléphones portables dans le monde, donc l’offre est souvent supérieure à la demande, et cela finit par faire baisser le prix des téléphones portables d’occasion plus qu’il ne le devrait, alors ne le faites pas. Ne vous attendez pas à obtenir beaucoup d’argent pour le vôtre.

Galaxy S21 : env. 500-650 €

Galaxy S21+ : env. 550-700 €

Galaxy S20 FE : env. 300-380 €

Galaxy S20 : ​​env. 350-450 €

Galaxy S20+ : env. 400-520 €

Galaxy Z Flip : env. 400-500 €

Galaxy A52 : env. 300-390 €

Galaxy A42 5G : env. 240-280 €

Galaxy A51 : env. 180-220 €

Galaxy A71 : env. 190-250 €

Huawei

Malgré toutes les sanctions que la société chinoise a subies et la rupture de ses relations avec Google, les téléphones Huawei sont toujours très demandés et beaucoup parient sur le succès d’HarmonyOS dans un avenir proche, il ne devrait donc pas être difficile de récupérer une grande partie de votre investissement.

Y7 : env. 100-120 €

Y8 : env. 150 €

Y9s : env. 190 €

Mat 30 : env. 400 €

Mate 30 Pro : env. 450-500 €

Mat 40 : env. 650 €

Mate 40 Pro : env. 900 €

P30 Lite : env. 200 €

P30 : env. 250 €

P30 Pro : env. 340 €

P40 Lite : env. 300-350 €

P40 : env. 450 €

P40 Pro : env. 650 €

OPPO

OPPO dispose d’un large catalogue d’excellents téléphones disponibles, qui ont réussi à gagner leur place sur le marché des smartphones. De cette façon, vendre un mobile OPPO peut être une tâche simple, à condition qu’il soit en parfait état et que votre prix ne soit pas trop élevé.

Reno 5 Lite : env. 200 €

Réno 5: env. 400 €

Reno 5 Pro : env. 480 €

Réno 6 : env. 380 €

Reno 6 Pro : env. 550 €

Trouver X3 Lite : env. 200-250 €

Trouver X3 Neo : env. 450 €

Trouver X3 Pro : env. 650-750 €

Manzana

Les iPhones sont les smartphones les plus aimés et détestés du marché, pour cette raison, on en parle toujours, donc vendre un mobile de la célèbre pomme mordue ne devrait pas être très compliqué, même s’il a jusqu’à 3 ans depuis son lancement , il y aura toujours quelqu’un qui voudra l’avoir.

iPhone XS : env. 300 €

iPhone X : env. 320-350 €

iPhone XR : env. 350-400 €

iPhone 11 : env. 450 €

iPhone 11 Pro : env. 500-550 €

iPhone 11 Pro Max : env. 600 €

iPhone 12 mini : env. 650 €

iPhone 12 : env. 680-750 €

iPhone 12 Pro : env. 800 €

iPhone 12 Pro Max : env. 800-900 €

Google

Les Google Pixels sont des mobiles qui ont considérablement perdu de leur valeur au fil du temps, et c’est que contrairement au Pixel 6 qui depuis leur lancement ont montré qu’ils peuvent se battre face à face avec les flagships d’autres marques, leurs prédécesseurs n’ont pas répondu aux attentes autour vous. Pour cette raison, il vous sera difficile de récupérer ne serait-ce que la moitié de l’argent que vous avez payé pour eux.

Pixel 3a : env. 85-120 €

Pixel 3a XL : env. 100-140 €

Pixel 3 : env. 70-90 €

Pixel 3 XL : env. 80-140 €

Pixel 4a : env. 220-250 €

Pixel 4a 5G : env. $ 260-320 €

Pixel 4 : env. 160-210 €

Pixel 4 XL : env. 170-230 €

Pixel 5 : env. 360-500 €

