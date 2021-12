Ce sont les meilleures applications de l’année selon Uptodown, la boutique d’applications alternative à Google Play

Ce sont les 15 applications gagnantes des Uptodown Awards, parmi lesquelles peut-être votre prochaine application préférée.

2021 touche à sa fin et, comme chaque année, il est temps de rassembler tout ce qui s’est passé sous forme de listes et de récompenses. Dans ce cas, nous souhaitons vous parler des Uptodown Awards, les récompenses du magasin d’applications alternatif au Google Play Store. Après examen, le magasin a sélectionné les meilleures applications de l’année, et nous sommes là pour vous dire ce qu’elles sont.

Cette liste est d’autant plus intéressante qu’elle regroupe 15 applications de grande valeur qui pourraient vous être d’une grande utilité. En fait, votre prochaine application préférée pourrait y être cachée. Nous savons déjà ce qu’ils sont, et nous pouvons vous dire que la sélection d’Uptodown est la plus variée. Après avoir connu les meilleures applications de 2021 pour Android, il est temps de voir ce qu’ils pensent de l’un de ses principaux rivaux.

Les meilleures applications de l’année selon Uptodown

Uptodown a fait un récapitulatif des douze derniers mois avec un seul objectif : découvrir quelles ont été les meilleures applications de l’année. Plus précisément, cette liste rassemble spécifiquement les applications publiées au cours de 2021, révélant que les développeurs ont fait un excellent travail.

« Cette année, nous avons trouvé une grande variété d’outils qui ont permis d’améliorer les photos, de surfer sur Internet à pleine vitesse, de se connecter avec les gens et de faire des projets », expliquent-ils depuis le magasin en référence à la grande diversité présente dans cette liste. . Et c’est que nous pouvons y trouver d’un navigateur comme Vivaldi à une application axée sur la lecture de texte à haute voix sur l’écran, comme Speechify.

Les applis indispensables que j’installe toujours sur mon mobile Android

D’autres comme ToonMe se concentrent sur la photographie, transformant spécifiquement vos selfies pour devenir le dessin animé de votre choix. Il n’est pas nécessaire de sortir du domaine audiovisuel pour parler de Motion Ninja, un éditeur de vidéo qui dispose de tous les outils nécessaires pour créer les morceaux les plus drôles pour des plateformes comme Instagram ou TikTok.

Un autre outil très intéressant de tous ceux recommandés par Uptodown est Balance, axé sur la méditation pour réduire les niveaux de stress et d’anxiété.

De plus, parmi les meilleures applications de 2021 se trouve également Clubhouse, une plateforme audio qui a réussi à réunir des milliers d’auditeurs dans des conversations, des débats et des interviews et d’autres types de formats très variés.

Après cette brève explication, nous vous laissons la liste des 15 sélectionnées par Uptodown comme les meilleures applications de 2021 :

Sans aucun doute, cela vaut la peine d’essayer chacun d’eux, car ils ont tous des outils très utiles qui peuvent vous aider énormément au quotidien. Qui sait, peut-être que l’une des meilleures applications pour Uptodown pourrait devenir cette application que vous ne pouvez pas manquer sur votre téléphone mobile.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites