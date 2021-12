Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités de YouTube avant tout le monde

Si vous voulez essayer les dernières nouvelles de YouTube avant tout le monde, c’est ce que vous devez faire.

Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme plus qu’établie, YouTube a tendance à expérimenter de nouvelles fonctions et fonctionnalités dans son service, visant à améliorer l’expérience utilisateur lors de la consommation de contenu vidéo.

Beaucoup de ces changements s’effectuent progressivement, et il faut parfois attendre plusieurs mois entre leur annonce et leur arrivée. Cependant, Google offre aux utilisateurs de YouTube la possibilité d’essayer les fonctionnalités expérimentales de YouTube avant le reste du monde.

Les abonnés YouTube Premium peuvent essayer de nouvelles fonctionnalités avant tout le monde

Contrairement à d’autres applications avec des programmes « bêta » de ce type, YouTube limite l’accès à ces expérimentations aux abonnés Premium.

De cette façon, seuls ceux qui ont un compte YouTube Premium peuvent tester les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles travaille l’entreprise, avant d’atteindre officiellement la version stable de l’application.

Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à la page d’actualités YouTube, où apparaissent certaines des expériences actuellement disponibles.

Ces expériences sont généralement de durée limitée et ne sont plus disponibles après un certain temps. Actuellement, YouTube met en avant des fonctionnalités telles que la possibilité de trouver rapidement les moments les plus pertinents dans une vidéo ou la possibilité d’utiliser le mode image dans l’image dans l’application YouTube pour iOS. Dans le passé, des options telles que le téléchargement de vidéos sur PC ont également été testées.

Petit à petit, de nouvelles expérimentations viendront s’ajouter que les abonnés Premium pourront utiliser, avant de finir par toucher le monde entier grâce à la version stable de la plateforme.

