Le projet secret de Google pour 2022 : de nouveau des lunettes connectées ?

Les nouvelles lunettes de réalité augmentée de Google seraient prêtes en 2022. C’est tout ce que l’on sait à ce sujet.

Google travaillerait sur une nouvelle génération de « lunettes intelligentes ». Après l’échec relatif de ses Google Glass – malgré le fait qu’il existe une deuxième génération utilisée par les entreprises du monde entier – l’entreprise aurait décidé de se fixer pour objectif de développer de nouveaux matériels permettant de profiter des possibilités de la réalité augmentée.

L’information a été partagée par le New York Times, où il est suggéré que le projet est développé par l’équipe North, une entreprise spécialisée dans la création de lunettes intelligentes, comme Focals.

Apple, Meta et Google se disputeraient le marché des lunettes connectées en 2022

Google n’est pas la seule entreprise qui semble avoir l’intention d’entrer dans le domaine des lunettes intelligentes au cours de la prochaine année. Toutes les rumeurs semblent indiquer qu’Apple travaille également sur ses propres « Apple Glasses », dont l’arrivée pourrait être une réalité à un moment donné dans le prochain 2022.

De même, Meta travaille depuis un certain temps sur Project Cambria, un casque de réalité augmentée conçu pour être utilisé comme une fenêtre sur le métaverse de Facebook.

Aujourd’hui, une grande partie de l’équipe de développement des lunettes North Focals fait partie de la division appareils et services de Google, en charge de marques telles que Pixel, Nest et Chromecast. De plus, il ne faut pas oublier que plusieurs ingénieurs de Google seraient plongés dans le développement d’un nouveau système d’exploitation destiné à être utilisé dans des appareils de réalité augmentée.

On ne sait pas si Google décidera de revenir sur le chemin emprunté avec ses Google Glass, en créant des lunettes au profil discret conçues pour servir de complément au smartphone en profitant de l’expérience de North dans ce domaine, ou si au contraire il va parier sur une sorte de « casque » de réalité augmentée, plus proche de ce que Meta poursuivrait avec son « Project Cambira ». Quoi qu’il en soit, il est probable que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir apprendre de nouvelles informations sur ce projet.

