Xiaomi officialise le calendrier de mise à jour de MIUI 13 pour tous ses mobiles

Xiaomi a déjà confirmé quels seront les premiers téléphones à mettre à jour vers MIUI 13, et quand ils le seront.

Après avoir annoncé la nouvelle de MIUI 13 au monde, Xiaomi a finalement publié le calendrier avec la planification officielle de la mise à jour qui atteindra les téléphones mobiles de son catalogue au cours de la prochaine année 2022.

Le déploiement de la mise à jour sera divisé en plusieurs phases, en commençant par la version bêta de MIUI 13, jusqu’à se terminer par la mise à jour stable, qui débutera fin janvier.

Tous les téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers Android 12

Comme l’a confirmé la marque elle-même, le déploiement de MIUI 13 commence à partir de décembre 2021 via le programme bêta fermé au public. Plus tard, à la mi-janvier, le programme bêta public commencera, et enfin les premiers appareils commenceront à se mettre à jour vers la version stable, vers la fin janvier.

Il convient de mentionner que cette planification est valable pour la version chinoise de MIUI. Sur la version globale de MIUI 13, aucune donnée précise n’a encore été donnée sur la date d’arrivée de la mise à jour.

Ainsi, la planification est la suivante :

MIUI 13 version bêta fermée

Première phase (à partir du 29 décembre 2021) : Xiaomi Civi Xiaomi MIX 4 Édition améliorée du jeu Redmi K40 Redmi Note 10 Pro Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11 Pro Xiaomi 11 Xiaomi 11 Édition Jeunesse Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Pad 5 Pro 5G Xiaomi 10S Redmi K40 Pro Redmi K40 Redmi K30S Édition Extrême Redmi K30 Édition Extrême Xiaomi 10 Édition Extrême Xiaomi 10, Xiaomi 10 Pro Redmi K30 Pro Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Redmi K30 Xiaomi 10 Édition Jeunesse Redmi Note 9 Pro Redmi Note 10 Redmi Note 11 5G Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 Redmi 10X Pro Redmi 10X Xiaomi CC9 Pro

Deuxième phase (date à déterminer) : Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro +



Version bêta publique de MIUI 13

Première phase (mi-janvier 2022) : Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Xiaomi Civi Xiaomi MIX 4 Édition améliorée du jeu Redmi K40 Redmi Note 10 Pro Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11 Pro Xiaomi 11 Xiaomi 11 Édition Jeunesse Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Pad 5 Pro 5G Xiaomi 10S Redmi K40 Pro Redmi K40 Redmi K30S Édition Extrême Redmi K30 Édition Extrême Xiaomi 10 Édition Extrême Xiaomi 10 Xiaomi 10 Pro Redmi K30 Pro Redmi Note 11 5G Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 Redmi 10X Pro Redmi 10X Xiaomi CC9 Pro

Deuxième phase (date à déterminer) : Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro + Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Redmi K30 Xiaomi 10 Édition Jeunesse Redmi Note 9 Pro Redmi Note 10



MIUI 13 version stable

Première phase (fin janvier 2021) : Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11 Pro Xiaomi 11 Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Pad 5 Pro 5G Xiaomi Pad 5



Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi