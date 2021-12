10 fois plus de mobiles pliables en moins de 2 ans : la prédiction des analystes se réalisera-t-elle ?

L’une des principales raisons qui expliquerait cette augmentation des ventes de téléphones portables pliables serait l’arrivée d’Apple sur ce marché en 2023.

Ce qui est indéniable, c’est que la nouvelle génération de smartphones pliables Samsung, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, ont rendu ce type de terminal à la mode, ce qui a provoqué d’autres fabricants du secteur, comme OPPO avec son Find récemment présenté. N ou Honor avec son futur Magic V, ils ont bougé d’onglet pour pouvoir rivaliser avec le géant américain sur ce segment.

En ce sens, un récent rapport de Counterpoint affirme que, dans moins de deux ans, il y aura 10 fois plus de téléphones portables pliables sur le marché qu’actuellement. Pensez-vous que cette prédiction se réalisera?

2023 devrait être l’année des smartphones pliables

Selon les analystes de Counterpoint, l’une des principales raisons qui expliqueraient que les expéditions de mobiles pliables vont se multiplier par 10 en 2023 est l’arrivée d’Apple sur ce marché, car cela favorisera non seulement la généralisation des smartphones pliables, mais aussi cela améliorera le performances des composants et l’échelle de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Samsung a créé une vidéo spéciale pour vous convaincre que leurs téléphones pliables peuvent tout gérer

Selon ce rapport, malgré l’arrivée de nouveaux constructeurs sur ce nouveau marché des mobiles pliables, Samsung continuerait en 2023 à le dominer avec une part de marché de 75 %, puisque c’est la marque qui mise le plus fort sur l’actuel pour ce type de terminaux et ce pari se porte bien car cette année ils ont vendu quatre fois plus de smartphones pliables que l’an dernier.

En effet, l’estimation pour l’année 2022 est que le géant coréen aura une part de marché sur le segment des mobiles pliables comprise entre 85% et 93%.

C’est ainsi que se fait l’invasion lente mais ferme des mobiles pliables

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre de voir si les prédictions de ces analystes se réalisent ou si, au contraire, le marché des smartphones pliables stagne, maintenant les chiffres de vente actuels.

