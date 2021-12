BlackBerry OS cessera de fonctionner dans quelques jours : adieu à un système d’exploitation historique

Le système d’exploitation de BlackBerry, BlackBerry OS, cesse de fonctionner le 4 janvier.

Pratiquement tous les téléphones BlackBerry cesseront de fonctionner dans quelques jours, à l’exception des modèles lancés avec Android. BlackBerry OS, le système d’exploitation qui a donné vie aux modèles originaux de la marque, fermera ses services dès le 4 janvier, empêchant les utilisateurs de continuer à effectuer des tâches aussi simples que naviguer sur Internet ou passer des appels vocaux.

Toutes les versions de BlackBerry OS entre 7.1 et BlackBerry 10, ainsi que les versions précédentes, ne seront plus prises en charge et fonctionneront correctement à partir du 4 janvier 2022. Pour cette raison, la société propose quelques suggestions aux utilisateurs d’appareils avec ces versions du système, y compris la nécessité de changer votre appareil pour un nouveau.

Au revoir pour toujours à BlackBerry OS

BlackBerry OS était le propre système d’exploitation développé par la société canadienne, dont le lancement initial a eu lieu en janvier 1999 avec l’appareil BlackBerry 850. La dernière version a été publiée en janvier 2012, avant de passer à BlaackBerry 10, un nouveau système d’exploitation qui a donné vie aux derniers appareils de la marque.

En 2016, le PDG de la société, John Chen, a annoncé que les plans de transition de la société vers une société de logiciels avaient été menés à bien. Par conséquent, BlackBerry OS ne faisait plus partie du portefeuille de produits de l’entreprise, et bien qu’ils se soient engagés à prendre en charge les appareils pendant deux ans supplémentaires, cette période est maintenant terminée.

« En tant qu’autre étape importante dans le parcours de BlackBerry, nous prendrons des mesures pour retirer les services hérités du système d’exploitation BlackBerry 7.1 et versions antérieures, du logiciel BlackBerry 10, du système d’exploitation BlackBerry PlayBook 2.1 et des versions antérieures, avec une date de fin de vie ou de résiliation. 4 janvier 2022. «

Ainsi, à partir du 4 janvier 2022, les services de BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, ne seront plus disponibles. Cela implique que des services tels que le Wi-Fi ou la connexion de données mobiles, les appels téléphoniques – y compris ceux passés aux services d’urgence – ou les SMS pourraient cesser de fonctionner.

BlackBerry est de retour : il lancera de nouveaux téléphones avec clavier physique et 5G

Bien entendu, les terminaux Android BlackBerry ne seront pas concernés par cette mesure, et des services tels que BlackBerry Messenger continueront d’être disponibles sur des plateformes alternatives à BlackBerry OS.

