Le Samsung Galaxy S22 Ultra est à nouveau filtré, de couleur bronze et avec S-Pen intégré

Voici le Samsung Galaxy S22 Ultra à son meilleur à ce jour. Découvrez à quoi ressemblera le nouveau vaisseau amiral de la Corée du Sud.

Alors que nous pensions avoir tout vu sur le Samsung Galaxy S22 Ultra, le plus célèbre des leakers technologiques arrive pour nous montrer la première image officielle du nouveau mobile phare de Samsung.

Grâce à l’image partagée par Evleaks, il est possible de voir le Galxy S22 Ultra comme on ne l’a jamais vu : dans une nouvelle couleur bronze et avec un S-Pen intégré.

Samsung ravive l’essence du Galaxy Note

Si ce n’est parce que nous savons tous déjà ce qui s’est passé avec le Galaxy Note, on pourrait bien dire que ce modèle serait le prochain opus de la famille des smartphones Samsung axés sur la productivité.

Les lignes droites de son design et le fait d’intégrer un S Pen directement dans son châssis laissent penser qu’il s’agit d’un successeur du Galaxy Note20 Ultra, et non du Galaxy S21 Ultra.

Au-delà de la nouvelle couleur rose et du S Pen, l’une des caractéristiques les plus importantes de cette conception réside dans le système de caméra arrière, composé d’un total de cinq capteurs disposés individuellement, sans module qui les regroupe comme dans les générations précédentes. Ce serait l’un des grands changements esthétiques de ce modèle par rapport aux Galaxy S22 et S22+.

D’après les images, on peut voir que les capteurs ne dépassent pas trop de l’arrière du téléphone, probablement parce que son châssis ne sera pas exactement mince, afin de loger une batterie de grande capacité.

Pour l’instant, Samsung n’a pas révélé quand il envisageait de lancer la nouvelle génération de sa série Galaxy S22, mais tout indique que cela arrivera à un moment donné en février. Lorsqu’ils arriveront sur le marché, les Galaxy S22 devront affronter des modèles comme le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro.

