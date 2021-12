Les meilleures phrases et états de WhatsApp pour féliciter l’année

Et comme le dit la chanson « Nouvel an, nouvelle vie »… Ce sont les meilleures phrases d’amour, de prospérité, de joie, de santé et de paix pour dire au revoir à l’année.

Si vous voulez dire au revoir à l’année avec un grand sourire, ne manquez pas ces phrases et statuts WhatsApp pour féliciter l’année et, surtout, merci pour l’opportunité d’être en vie.

Lorsque vous célébrez le Nouvel An et que le Nouvel An approche, vous voulez être reconnaissant pour toutes les bonnes et les mauvaises choses qui restent. De plus, c’est l’occasion parfaite pour féliciter vos amis et votre famille à travers les réseaux sociaux et souhaiter une nouvelle année pleine de bonheur et de prospérité.

Si vous ne savez pas quels sont les mots parfaits de remerciement et pleins d’objectifs, d’espoir et d’illusion pour ce jour, ne vous inquiétez pas, vous verrez maintenant les meilleures phrases du Nouvel An pour les amis, les clients, la famille et même l’amour de votre vie. Suivez nous!

Ce sont les meilleures phrases et statuts WhatsApp pour féliciter la nouvelle année

Nous savons que cela a été une année difficile, cependant, il est temps de quitter le chagrin, la tristesse et la douleur et d’accueillir la nouvelle année avec un grand sourire. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques messages et phrases courtes pour dire au revoir à l’année et démarrer du bon pied.

Il n’y a pas de meilleure façon de dire au revoir à l’année que de remercier les personnes qui vous ont accompagné au cours d’un long processus, qui non seulement parle en bien de vous, mais ouvre également les portes d’un nouveau départ. Ce sont les meilleures phrases à dédier aux clients et aux employés le soir du Nouvel An et du Nouvel An.

Votre confiance nous comble et nous motive à continuer et à être un peu mieux année après année… Passez une très bonne année !

Sans vous, nous ne pourrions pas célébrer tous les objectifs atteints cette année, nous vous remercions donc de tout notre cœur et vous invitons à continuer d’apprendre avec nous. Bonne année!

Merci de nous ouvrir les portes de vos maisons. Merci pour votre préférence un an de plus. Nous vous souhaitons une bonne année!

Cher client, nous apprécions votre préférence pour cette année qui se termine. Et nous espérons continuer à collaborer ensemble dans le prochain. Toutes nos félicitations!

Je vous souhaite un bon début d’année et que vos rêves deviennent des objectifs et vos obstacles deviennent des tremplins pour avancer. Bonne année!

Nous célébrons non seulement une nouvelle année, mais une autre occasion de rendre heureux ceux qui nous entourent. Nous espérons que la nouvelle année sera pleine de santé, de réussite et de bonnes surprises !

Cette année, comme toutes les précédentes, nous voulons vous rappeler que vous êtes la chose la plus importante pour nous. Bonne année, cher client !

N’oubliez pas que lorsque vous avez besoin d’une épaule amicale, vous pouvez toujours compter sur moi ainsi que pour célébrer avec vous les triomphes que je suis sûr que vous aurez cette année. Bonne année à tous!

Je souhaite à chacun de vous une bonne année pleine de bonnes vibrations et de nombreux triomphes. Toutes nos félicitations!

Que la venue de cette nouvelle année soit l’occasion que nous attendions tous, de nous accomplir professionnellement et personnellement.

Continuons ensemble à apporter la meilleure attitude pour nos activités. Bonne année à tous dans l’entreprise !

Grâce à vous et votre préférence ce fut une année inoubliable, félicitations !

Si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas bourrer les réseaux sociaux de grands messages d’amour et de prospérité, ne désespérez pas. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques courtes phrases d’encouragement et de motivation à recevoir l’année prochaine.

Mon seul souhait est que 2022 soit une année inoubliable pour vous. Bonne année!

En cette nouvelle année, je vous souhaite une bonne santé, qui est la chose la plus importante. Toutes nos félicitations!

Encore 365 jours à vos côtés, bonne année !

Je vous souhaite 12 mois de prospérité, 52 semaines de joie et 365 jours de succès.

Que cette nouvelle année soit remplie de solidarité, de prospérité, de paix et d’amour.

Espérons que cette nouvelle année sera la plus heureuse de votre vie.

Commencez l’année de manière positive, perdez un électron. Bonne 2021 !

Mon seul souhait est que cette nouvelle année soit inoubliable pour vous. Bonne année!

Que votre chemin soit rempli de lumière et de sourires à chaque seconde. Bonne année!

J’espère que cette nouvelle année sera pleine de défis et de millions de succès.

Que rien ne vous empêche d’atteindre vos objectifs pendant ces 365 jours. Bonne année!

Phrases du Nouvel An pour les amis et la famille

L’une des raisons de célébrer Noël et le Nouvel An en grand est l’opportunité d’avoir votre famille et vos amis à proximité, il est donc nécessaire de consacrer quelques mots à une date aussi émouvante, pour ceux qui ont toujours été avec vous et pour ceux qui t’ont aimé, ils ont ouvert les portes de leur maison comme si c’était la tienne.

Après une année aussi difficile, je me sens chanceux de les avoir en bonne santé. Bonne année famille!

Il est temps d’oublier le passé et de célébrer un nouveau départ. Bonne année!

La vie nous a donné une année de plus, et je suis heureux de continuer à compter sur vous en 2021.

Parfois, quelqu’un entre dans votre vie et vous savez tout de suite qu’il est né pour être là. C’est pourquoi je veux que vous continuiez à mes côtés l’année prochaine.

La distance ne brisera jamais le lien de notre amitié. Heureuse nouvelle année ami!

Que cette nouvelle année vous donne le courage d’affronter un nouvel horizon plein de rêves.

Que cette nouvelle année tous mes amis atteignent leurs objectifs, réalisent leurs vœux et soient heureux chaque jour. J’aime. Bonne année!

Pendant 365 jours avec ce que j’ai de plus précieux, ma famille. Bonne et heureuse année !

Les kilomètres que nous avons de différence ne m’empêcheront pas de t’aimer. Bonne et heureuse année !

J’espère que la nouvelle année vous apportera beaucoup de joies, et de surprises, mais, surtout, j’espère que rien de ce qui viendra ne vous fera changer. Bonne année!

Phrases du Nouvel An pour WhatsApp

Nous savons que les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, TikTok et Twitter s’effondrent avec des messages d’amour et de prospérité en cette date spéciale, et si vous voulez en faire partie, ne vous inquiétez pas ! Ce sont les meilleures phrases pour féliciter l’année, que ce soit par messagerie instantanée ou par statut WhatsApp.

Demain sera la première page blanche d’un livre de 365 pages. Écrivez la meilleure histoire!

La meilleure chose que vous puissiez offrir au Nouvel An est votre amour, c’est toujours la moins chère. Bon réveillon et bonne année !

Je vous souhaite 12 mois de prospérité, 52 semaines de joie et 365 jours de succès.

Lorsque vous voyez ce message, fermez les yeux et imaginez les moments heureux de votre vie. C’est ce que je te souhaite. Bonne année!

J’espère que cette nouvelle année apportera à vos portes de nombreuses opportunités nouvelles et passionnantes dans nos vies, n’hésitez pas, que cette nouvelle année sera notre année. Bonne année!

L’ancienne année dit au revoir et une nouvelle entre dans votre vie. Prions le ciel pour que la nouvelle année remplisse nos cœurs d’amour, d’affection et de joie, et que nous soyons de meilleures personnes. Bonne année!

Lors de dates spéciales comme celle-ci, seuls des souvenirs inoubliables de ma famille heureuse me viennent à l’esprit. Je vous souhaite à tous une bonne année.

Phrases du Nouvel An pour Instagram

Il existe de nombreuses applications pour féliciter Noël et le Nouvel An sur Android, mais si vous préférez aller droit au but, ce sont les phrases du Nouvel An que vous pouvez utiliser sur Instagram accompagnées d’une photo de Noël.

Noël se vit en famille, il se chante ensemble et se fête avec tout le monde.

Je vous souhaite une année pleine de joie et de bonheur… J’espère que vous pourrez profiter pleinement de chaque seconde de cette nouvelle année. Bonne année!

Ce n’est pas la destination, c’est le voyage. Profitez de chaque jour de cette nouvelle aventure, bonne année!

Encore 365 jours à vos côtés, bonne année !

Argent, santé, amour, amitié… mais surtout, ne manquons pas d’espoir ! Bonne année!

Dans la nouvelle année, valorisez ce que vous avez, surmontez ce qui vous fait mal et battez-vous pour ce que vous voulez, bonne année !

De tout mon cœur, je vous souhaite que la magie de la nouvelle année illumine et vous aide à continuer à vous battre pour vos rêves.

Même si la vie n’est pas la fête que vous attendiez, n’arrêtez jamais de danser. Bonne année!

Je vous souhaite une merveilleuse année pleine d’espoir, de joie et de bonheur. J’espère que vous l’apprécierez avec les gens que vous aimez. Toutes nos félicitations!

Je vous présente mes meilleurs vœux pour que cette nuit silencieuse ne soit que le début d’une année pleine de succès.

Comme vous le verrez, il existe des millions de phrases pour célébrer le Nouvel An et le Nouvel An, mais rappelez-vous que les meilleurs mots sont ceux qui viennent du cœur. Bonne année!

