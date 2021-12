Les 23 mobiles Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour vers Android 12

Si vous possédez l’un de ces téléphones Samsung, vous pouvez désormais profiter de la dernière version d’Android 12 avec One UI 4.

Samsung a été l’une des premières entreprises à mettre à jour leurs téléphones vers Android 12, peu de temps après que Google a mis à jour ses Pixels vers la dernière version d’Android. La société sud-coréenne a pu tenir sa promesse de mettre à niveau ses derniers téléphones haut de gamme vers Android 12 avant la fin de 2021.

A ce jour, une bonne poignée d’appareils de la marque ont déjà reçu la mise à jour. Malgré les principaux problèmes, Samsung a pu reprendre rapidement le déploiement, et il existe déjà plus de 20 téléphones Samsung mis à jour vers Android 12 avec One UI 4, le dernier volet de la couche de personnalisation de l’entreprise.

Quels mobiles Samsung ont déjà été mis à jour vers Android 12 ?

Au cours du mois de décembre, Samsung a appuyé sur l’accélérateur pour publier la mise à jour vers Android 12 pour tous ses smartphones haut de gamme sortis au cours des trois dernières années. Ainsi, les modèles des familles Galaxy S10, S20, S21, Note10, Note20 et Galaxy Z ont déjà été mis à jour. Actuellement, ce sont les modèles qui ont déjà Android 12 disponible :

One UI 4.1 arrivera en février : ce sont tous les téléphones Samsung qui peuvent être mis à jour

Selon le planning de mise à jour confirmé par Samsung, maintenant que les modèles haut de gamme ont déjà reçu la mise à jour, ce sera bientôt le tour des appareils de la série Samsung Galaxy A. Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que Samsung publiera la mise à jour correspondante pour le reste. .de ses bornes.

