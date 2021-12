OnePlus reprend la mise à jour vers Android 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro

La mise à jour vers Android 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro recommence à se déployer, mettant fin aux problèmes apparus dans le premier versement.

Divers bugs signalés par les utilisateurs ont forcé OnePlus à retirer la mise à jour vers OxygenOS 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro il y a plusieurs semaines. Cependant, la société chinoise a pu tenir son engagement de mettre à jour ses téléphones phares de cette génération vers Android 12 avant la fin de l’année.

Desde hoy, hay una nueva versión de OxygenOS 12 disponible para los OnePlus 9 y 9 Pro. La actualización, según indica la compañía, está dirigida a subsanar los problemas presentes en la primera entrega liberada hace ya varias semanas, mejorando la estabilidad y el funcionamiento du système.

Android 12, de nouveau en route vers les OnePlus 9 et 9 Pro

La mise à jour est livrée avec le code firmware LE2115_11_C.40 pour le OnePlus 9, et LE2125_11_C.40 pour le OnePlus 9. Il a commencé son déploiement en Inde et aux États-Unis, et atteindra progressivement les modèles vendus dans le reste du monde. .monde.

Cette nouvelle OTA se concentre sur la résolution des problèmes de la tranche précédente, notamment les échecs lors de la connexion au réseau 5G, ou l’impossibilité d’installer les mises à jour du système.

Comme d’habitude, la mise à jour atteindra d’abord un petit nombre d’utilisateurs. Si aucun problème ne survient, le déploiement s’effectuera de manière plus large jusqu’à ce qu’il finisse par atterrir sur tous les appareils.

Avec OxygenOS 12, OnePlus adopte une bonne partie des nouveautés d’Android 12, comme les nouveaux widgets ou la gestion améliorée des autorisations. Il s’agit d’un logiciel basé sur ColorOS 12, dont l’interface diffère quelque peu de ce que OnePlus nous avait montré dans la version précédente de son système d’exploitation basé sur Android, OxygenOS 11.

