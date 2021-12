Pourquoi vous ne devriez pas avoir de conversations avec des inconnus sur WhatsApp

Les escrocs commencent toujours la conversation en vous demandant qui vous êtes et en vous disant qu’ils vous ont à leur agenda pour gagner votre confiance et vous demandent plus tard de l’ajouter à vos réseaux sociaux.

Puisque nous transportons toutes nos informations privées sur notre smartphone, nous sommes plus exposés qu’avant à une éventuelle fraude. Les criminels peuvent essayer de nous tromper de diverses manières, via un SMS d’une entreprise de livraison, via un e-mail de notre banque et même via WhatsApp.

Étant donné que l’application propriétaire de Meta est la plate-forme de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, il n’est pas étonnant que les escrocs l’utilisent pour commettre leurs méfaits.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas avoir de conversations avec des inconnus avec WhatsApp, en utilisant comme exemple un cas réel de l’un des éditeurs de WABetaInfo, qu’ils ont essayé d’arnaquer via WhatsApp.

Voici comment fonctionnent les escrocs sur WhatsApp

Dans l’article publié sur WABetaInfo, l’auteur principal de cette histoire nous raconte qu’un escroc l’a contacté via un numéro de téléphone secondaire et a tenté de gagner sa confiance.

Comme nous le dit cet écrivain, les escrocs achètent souvent des numéros VoIP (qui ne sont pas autorisés sur WhatsApp) et lorsqu’ils trouvent un numéro de téléphone valide, ils entament une conversation avec vous en vous demandant qui vous êtes et en vous disant qu’ils vous ont trouvé dans leur carnet d’adresses, tout cela en une seule fois, une manière très aimable de gagner votre confiance.

Ils commencent alors à vous poser des questions simples telles que votre nom, où vous travaillez ou quel âge vous avez et ils vous complimentent pour que vous vous sentiez à l’aise. Donc après une longue conversation, et comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, l’escroc vous demande de l’ajouter à certains de vos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook.

L’objectif de cette manœuvre est d’accéder à vos informations publiques et à votre liste d’amis sur ces réseaux sociaux pour vous faire chanter par la suite en vous disant qu’ils partageront certaines photos confidentielles de vous avec vos amis et votre famille si vous ne les payez pas. Et si vous le faites, ils n’arrêteront pas de vous faire chanter, mais continueront à le faire pour obtenir le plus d’argent possible.

Il est important que vous preniez en compte tout ce que nous venons de vous dire pour éviter d’être victime d’un de ces escrocs et pour vous en protéger nous vous recommandons de restreindre l’accès à votre photo de profil sur WhatsApp uniquement à vos contacts, que vous ignorez les contacts étrangers et ne partagez jamais d’informations privées telles que vos comptes de réseaux sociaux.

Dans le cas où un escroc essaie de vous contacter via WhatsApp, vous devez signaler ce contact à l’application de messagerie via ses coordonnées.

