Ce Samsung milieu de gamme est le premier mobile à recevoir la mise à jour Android de janvier 2022

La mise à jour Android de janvier 2022 arrive déjà sur le smartphone le plus vendu de 2020, le Samsung Galaxy A51.

Encore une fois et comme cela s’est produit ces derniers mois, Samsung a une nouvelle fois pris une longueur d’avance sur les autres constructeurs lorsqu’il s’agit de mettre à jour leurs smartphones avec le dernier patch de sécurité, puisque nous venons d’apprendre que le Samsung Galaxy A51 est le premier mobile de la firme coréenne à recevoir la mise à jour de janvier 2022.

Le Samsung Galaxy A51 est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier 2022 dans certaines régions

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2022 pour le Samsung Galaxy A51 dans certaines régions.

Cette mise à jour logicielle pour le Galaxy A51 est actuellement disponible en Malaisie et en Russie, elle est livrée avec la version du firmware A515FXXU5EUL3 et inclut le correctif de sécurité de janvier 2022. Bien que Samsung n’ait pas encore révélé à quelles vulnérabilités ce nouveau correctif de sécurité résout, cette nouvelle mise à jour inclut, comme corrections de bugs généraux et habituels et améliorations des performances et de la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A51 a été mis sur le marché en décembre 2019 avec Android 10, plus tôt cette année, il a été mis à jour vers One UI 3 avec Android 11 et il est prévu que tout au long du premier trimestre 2022, il recevra One UI 4 avec Android 12.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A51 en Malaisie ou en Russie et que vous n’avez pas encore reçu la notification de cette mise à jour, vous pouvez vérifier si vous l’avez déjà disponible en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Dans le cas où il est déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le correctif de sécurité Android le plus récent.

