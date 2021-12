Telegram est mis à jour en grand avant la fin de l’année: toutes les nouvelles

La dernière mise à jour de Telegram de 2021 apporte un grand nombre de changements, notamment des réactions, du texte caché et bien plus encore.

Les gens de Telegram ont réussi à mettre à jour leur application de messagerie avec de nouvelles fonctions une fois pour chaque mois qui a eu 2021. Et, bien sûr, décembre ne pourrait pas se terminer sans sa nouvelle version respective de Telegram.

A travers son blog officiel, la société a annoncé l’arrivée d’excellentes nouvelles pour l’application, notamment des réactions dans les messages, du texte caché et d’autres changements intéressants.

Vous pouvez désormais réagir aux messages sur Telegram

La première des nouveautés, et probablement la plus importante de la mise à jour, est la possibilité de réagir aux messages des chats.

Selon Telegram, grâce aux réactions, il sera possible de partager des sentiments et des réponses, sans avoir besoin d’envoyer de messages.

Pour réagir rapidement à un message avec l’emoji pouce levé, appuyez simplement deux fois dessus. De plus, vous pouvez cliquer une fois sur le message pour choisir l’une des différentes réactions disponibles.

Il est à noter que les réactions sont activées par défaut dans les chats privés. Au lieu de cela, dans les groupes et les canaux, ils devront être activés par les administrateurs. De plus, ce seront les administrateurs eux-mêmes qui choisiront le type de réactions pouvant être utilisées.

Le texte caché arrive pour vous débarrasser des spoilers

Comme cela avait été divulgué il y a quelque temps, Telegram a inclus une nouvelle fonction « anti spoilers » qui permet de masquer le texte qui est envoyé.

De cette façon, un message contenant des spoilers ou du contenu sensible apparaîtra caché aux participants au chat, et son contenu ne sera affiché que si le message est touché pour le révéler.

Discutez dans n’importe quelle langue avec le traducteur intégré

Si vous faites partie d’un groupe dont les participants discutent dans une autre langue, vous pouvez désormais traduire n’importe quel message directement depuis l’application. Pour cela, il suffit d’effectuer un appui long sur ledit message et de choisir l’option « Traduire ». Cette fonctionnalité doit être préalablement activée via les paramètres de l’application.

Créez vos propres codes QR thématiques

Autre nouveauté, l’arrivée des QR codes thématiques. Avec eux, il est possible de générer un code QR pour tout utilisateur avec un nom d’utilisateur public, un groupe, un canal ou un bot.

Les codes peuvent être personnalisés à travers des couleurs et des motifs. Ils peuvent être générés via les paramètres de l’application.

Emojis plus interactifs et nouveaux menus dans macOS

En plus de tout ce qui précède, la dernière version de Telegram apporte encore plus d’émojis animés et interactifs, qui reproduisent un effet au toucher.

De plus, les menus de l’application macOS ont été repensés avec de nouvelles icônes animées, des raccourcis suggérés et d’autres modifications.

La dernière version de Telegram peut désormais être téléchargée via les principaux magasins d’applications. Ceux qui ont déjà installé l’application peuvent mettre à jour vers la version la plus récente de Telegram à partir d’aujourd’hui.

