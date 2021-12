Honor Magic V : une nouvelle fuite révèle quelques-unes des spécifications du premier pliage de la marque

Le premier smartphone pliable d’Honor comprendra un processeur Snapdragon 8 Gen 1, un triple module de caméra arrière avec un capteur principal de 50 MP et une batterie à charge rapide de 66 W.

Samsung a réussi à mettre à la mode les téléphones portables pliables avec ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 et par conséquent, d’autres fabricants se sont déjà déplacés pour pouvoir rivaliser face à face avec la firme coréenne sur ce segment.

Ainsi, OPPO a récemment lancé son premier terminal pliable, le OPPO Find N, et l’ancienne sous-marque Huawei, Honor, prépare également l’arrivée du sien, le Honor Magic V.

S’il y a quelques jours nous vous présentions le design du Honor Magic V, voilà qu’un nouveau leak vient de dévoiler quelques-unes des spécifications du premier smartphone pliable de la marque chinoise.

Voici quelques-unes des spécifications du Honor Magic V

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le célèbre leaker Digital Station a partagé sur le réseau social Weibo certaines des spécifications clés du Honor Magic V basées sur son prototype.

Les Honor 60 et Honor 60 Pro sont officiels avec moins d’appareils photo et des batteries plus grosses

Ainsi, cet informateur a confirmé que l’écran intérieur du Honor Magic V aura un taux de rafraîchissement de 120 hertz et aura un trou dans l’écran situé dans le coin supérieur droit, tandis que l’écran avant supportera un taux de rafraîchissement de 90 Hz. .

Selon cette fuite, le processeur choisi pour déplacer cet appareil est le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, devenant ainsi le premier terminal pliable du marché à monter ce chipset.

Les autres caractéristiques du Honor Magic V qui ont été divulguées sont qu’il aura un triple module de caméra arrière où le protagoniste sera un capteur principal de 50 mégapixels et une batterie, dont la capacité n’a pas encore été révélée, avec une charge rapide de 66W .

Au niveau logiciel, tout semble indiquer que le premier terminal pliable de Honor arrivera avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de sa couche de personnalisation, Magic UI.

Le nouveau Honor X30 est un milieu de gamme avec un design unique et un processeur Snapdragon 695

Le Honor Magic V devrait être officiellement présenté en janvier 2022 en Chine et il se murmure également que la firme chinoise travaillerait sur un deuxième terminal pliable de type coquille qui arriverait sur le marché au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois