Ce Xiaomi est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire en ce moment

Si vous recherchez un milieu de gamme élégant et équilibré, vous ne pouvez pas manquer cette offre sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Trois mois à peine se sont écoulés depuis le lancement du Xiaomi 11 Lite 5G NE, et depuis lors, le milieu de gamme de Xiaomi ne s’est consolidé que comme l’un des meilleurs achats technologiques de cette dernière partie de l’année.

Nous parlons d’un mobile compact et équilibré que vous pouvez actuellement acheter avec près de 100 euros de réduction à la fois sur le site Web El Corte Inglés et dans la propre boutique en ligne de Xiaomi. Ainsi, son prix officiel de 369,99 euros est ramené à 299,99 euros dans le cas du Mi Store et jusqu’à 279,99 euros dans El Corte Inglés. Choisissez le revendeur que vous choisissez, rappelez-vous que vous ne paierez pas de frais de port et que vous l’aurez chez vous en quelques jours seulement.

Avec les « avertissements » faits, voyons pourquoi cela vaut la peine de miser dessus !

Achetez le Xiaomi 11 Lite 5G NE pour 299,99 euros dans la boutique officielle de la marque et pour 279,99 euros à El Corte Inglés

Comme nous l’avons vu dans notre analyse du Xiaomi 11 Lite 5G NE, il s’agit d’un appareil qui affine de nombreuses caractéristiques du Xiaomi 11 Lite depuis le début de l’année. Ainsi, nous avons un mobile avec le même design fin et élégant mais avec plus de puissance et une connectivité 5G, des fonctions qui soutiennent sans aucun doute la durabilité de notre achat, d’autant plus si l’on tient compte du fait que le mobile est déjà en train de se mettre à jour vers Android 12.

Pour entrer plus en détail dans ses spécifications, le Xiaomi 11 Lite 5G NE se distingue par son épaisseur de seulement 6,8 millimètres et son poids réduit de seulement 157 grammes, des chiffres assez spectaculaires dans le segment mobile 5G (c’est le téléphone mobile 5G le plus léger de le marché espagnol).

Il est également livré avec un écran Full HD + AMOLED de 6,55 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, alimenté par une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W. À l’intérieur, nous avons également un processeur Snapdragon 778G et 6 Go de RAM dans le cas du modèle proposé ici ainsi que 128 Go de stockage. Ce dernier chiffre peut atteindre un téraoctet en utilisant une carte microSD.

Enfin, au niveau de la caméra, nous avons un capteur principal de 64 mégapixels de résolution et deux objectifs secondaires, un grand angle et un télémacro de 8 et 5 mégapixels respectivement. D’autre part, la caméra frontale maintient une résolution de 16 mégapixels et comprend des modes vidéoblog spéciaux.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, rappelez-vous que pour moins de 300 euros vous aurez également des extras comme la Dual SIM, HDR10+ et Dolby Vision à l’écran, une réponse tactile de 240 Hz, des haut-parleurs doubles, le NFC ou encore le capteur d’empreintes digitales latéral. Sans oublier la connectivité 5G, qui deviendra un standard courant 2022. Si vous recherchez un mobile 5G beau, léger, puissant et équilibré dans ses caractéristiques, ce Xiaomi de race pure est peut-être exactement ce qu’il vous faut.

