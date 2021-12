Xiaomi donne une date pour dépasser Apple et ainsi devenir la première entreprise de téléphonie mobile au monde

Xiaomi vise à surpasser Samsung et Apple en trois ans, devenant ainsi la première marque mobile au monde.

Xiaomi a de grands projets pour les prochaines années dans le domaine de la téléphonie mobile. Lors de son événement du 28, où la marque a annoncé les nouveaux Xiaomi 12 et 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi Watch S1 et MIUI 13, entre autres nouveautés, la firme pékinoise en a profité pour dévoiler les objectifs de l’entreprise pour les années à venir.

Lei Jun, PDG et fondateur de Xiaomi, est monté sur scène mardi dernier pour confirmer que Xiaomi aspire à devenir la première marque mobile mondiale au cours des trois prochaines années, ayant réussi à dépasser Apple et Samsung d’ici 2024.

Xiaomi concentrera ses efforts sur le marché chinois

Comme Lei Jun l’a indiqué, et comme Lu Weibing, vice-président de Xiaomi, l’a déjà assuré en novembre, la société prévoit de concentrer une grande partie de ses ressources et efforts sur l’amélioration de sa position sur le marché chinois, où elle est toujours en dehors du top. aujourd’hui 3 marques les plus vendues. Pour ce faire, le réseau de magasins physiques sera étendu pour atteindre 30 000 au cours des trois prochaines années.

Et, malgré le face à face de Samsung et Apple, de Xiaomi ils affirment qu’ils n’envisagent pas de créer des produits dans le seul objectif de rivaliser avec l’une de leurs compétences directes. Au lieu de cela, ils aspirent à créer des produits capables de rivaliser avec n’importe lequel de leurs rivaux.

Actuellement, Xiaomi occupe la troisième position sur le marché mobile au niveau mondial, dépassé, quoique de justesse, par Apple, et un peu plus éloigné de Samsung, qui reste ferme en première position.

Il faut tenir compte du fait que, pendant plusieurs trimestres consécutifs, Xiaomi a connu une croissance plus rapide qu’Apple et Samsung, et ces dernières années, la marque a réussi à profiter du veto imposé à Huawei et de la grande perte de parts de marché de celui-ci, surtout à l’extérieur. de Chine. Par conséquent, les plans de Xiaomi ne sont pas entièrement farfelus.

Cependant, la firme pékinoise joue avec l’inconvénient de ne pas pouvoir concurrencer sur le marché américain les deux marques citées. Un inconvénient que Xiaomi a réussi à résoudre, en partie, avec ses bons chiffres dans des régions comme l’Europe ou l’Inde.

De aquí a 2024 pueden pasar muchas cosas –y si no, que se lo cuenten a Huawei–, pero no hay duda de que Xiaomi va por el buen camino hacia su objetivo de llegar a ser la marca que más smartphones vende en todo le monde. Bien sûr, devant lui, il a deux os qui ne seront pas exactement faciles à ronger.

