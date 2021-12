Les 4 meilleures applications pour enregistrer sa journée de travail

LUROON Boîte à Clé Sécurisée, Coffre Fort a Clef Mural [ étanche à l'eau et à la Rouille ] [Utilisation en Intérieur et en Extérieur] pour Maison école Bureau Usine Garages Boitier Clefs Securise

🏠【Coffre à Clé de haute sécurité】La boîte à clé avec code est construite avec un alliage d'aluminium et de zinc de haute qualité, résistant à la rouille et à la corrosion, selon les normes de qualité les plus élevées et suffisamment solide pour résister aux martèlements, au sciage et aux pressions. Même s'il est installé à l'extérieur, Placards à clés peut résister au vent et au soleil, ce qui garantit une utilisation à long terme. 🏠【Taille Mini Et Portable】Dimensions extérieures du boite a cles: 7,5 x 3,5 x 9,5 cm / 2,95 x 1,38 x 3,74 pouces, Dimensions intérieures : 7,0 x 2,9 x 8,3 /2,76 x 1,14 x 3,27 ; la boîte à clé à montage mural est de taille mini et de conception compacte, elle garantit une grande capacité mais prend moins de place à l'installation. Mieux répondre à vos besoins personnalisés. 🏠【Facile à utiliser】le coffre à clés mural comprend tout le matériel de montage nécessaire, à savoir 4 vis et 4 chevilles à expansion en nylon, ainsi qu'un mode d'emploi. Il suffit d'insérer les vis et les chevilles d'expansion en plastique et de les percer sur le mur ou une autre surface dure et de s'assurer que le coffre est bien fixé. Cette boîte de serrure à clé est une serrure à combinaisons réinitialisables avec 4 cadrans et elle peut offrir 10000 combinaisons personnalisées. 🏠【Application de la coffre à clefs à code】En utilisant ce coffre-fort à 4 chiffres qui vous permet, à vous ou à d'autres, d'accéder à la clé à tout moment, ce qui convient parfaitement aux activités quotidiennes, aux amis, aux parents, aux services à domicile, à l'entrée d'urgence, aux gardiens d'animaux et aux affaires immobilières, etc ; Veuillez enregistrer le mot de passe à votre manière. Sinon, le coffre-fort à clés ne peut pas être ouvert à nouveau si le code a été oublié. 🏠【Cadeau pratique et idéal】avec le clés boîte, vous n'avez pas besoin de ranger vos clés près du portail ou sous les objets qui sont extrêmement dangereux pour votre maison. Il suffit d'ouvrir le cadenas avec le bon mot de passe en quelques secondes et de gagner du temps pour trouver les clés dans votre poche. Le boite a clef mural sécurisé a un design simple et classique, noir et de couleur argentée pour votre référence, il sera un excellent cadeau pour votre famille ou vos amis.