Les 5 plus gros échecs technologiques de 2021

Cela a été une année intéressante cette 2021, avec enfin des nouvelles importantes dans l’industrie mobile, mais aussi avec des échecs retentissants que nous devons examiner et analyser.

Ce n’est sûrement pas la fin de l’année que nous attendions tous. En fait, il est fort probable que ce 2021 ne sera pas considéré comme le meilleur de l’histoire pour beaucoup, surtout pour ces fabricants qui signent les plus gros échecs de l’industrie des smartphones, qui a en effet connu une année de contrastes entre triomphes épiques et chutes fracassantes. que nous allons maintenant passer en revue avec vous.

Et oui, les amis, 2021 touche à sa fin et une année de plus il est temps de faire des résumés, des classements et des listes avec les meilleurs et les pires du parcours, comme les mobiles les plus intéressants qui sont passés inaperçus de presque tout le monde, les meilleures applications de 2021 et même les 8 nouvelles que Google nous a passées en revue et que vous aurez sûrement oubliées, au moins en partie.

Quoi qu’il en soit, cette fois, nous sommes venus parler d’échecs et de déceptions pour clôturer une année qui présentait beaucoup de potentiel et d’innombrables nouveautés à l’avant, et dont beaucoup parlaient à ses débuts comme l’année des mobiles pliants qui en la fin n’était pas tellement, et qu’il n’a anticipé qu’un avenir intéressant pour nous alors qu’il a vu des géants comme LG tomber et ramasser les plaques brisées d’une crise mondiale dérivée du scénario de pandémie et qui nous a laissés sans puces ni composants.

Nous verrons si les perspectives s’améliorent avec l’entrée en 2022 car nous sommes dans quelques premières semaines intéressantes, mais pour l’instant voyons qui remportera les Razzies Awards sur le marché mobile en 2021… Nous accompagnerez-vous pour les distribuer ?

1. Les mobiles LG sont morts, vive LG !

Non pas à cause du sonné et attendu, l’abandon de LG Mobile n’était plus une mauvaise nouvelle, qui a annoncé en avril l’arrêt de ses opérations, cessant de fabriquer des smartphones peu de temps après et bouchant complètement toutes les failles de ses services mobiles à cet effet. de 2021.

L’industrie n’a pas encore trouvé de substitut à son audace et à sa volonté d’innovation et d’amélioration continue, alors évidemment c’est l’échec le plus important de 2021… Et dommage aussi !

2. Nokia ? Où est Nokia ?

On attendait beaucoup de Nokia en 2021. Sans surprise, la marque nordique, aux mains de HMD Global, avait été une bouffée d’air frais avec son large catalogue de smartphones, ses prix contenus et son excellent service après-vente et mises à jour, bien que enfin le trébuchement a été retentissant.

Depuis début 2021, d’innombrables mises à jour ont commencé à être retardées, chose inexcusable pour une marque qui promettait le meilleur service, et ce n’est pas qu’il y ait eu de nombreux lancements ou renouvellements de son catalogue. De plus, nous avons attendu trop longtemps cet assaut sur la coupe la plus premium que le Nokia 9 PureView n’a jamais pu atteindre, et tout cela pimenté par le départ de Juho Sarvikas de la société.

Il va falloir continuer à être patient et à faire confiance à HMD…

3. Samsung plie le Galaxy Note et manque de Galaxy Note pour nous vendre

Un autre des grands « échecs » de l’année a été la vedette de Samsung avec son Galaxy Note abandonné, et j’ose l’affirmer contrairement aux chiffres de vente du géant sud-coréen, qui affirme que ses Galaxy Z pliables se vendent comme des petits pains et (presque ) personne (je ne manque) le Galaxy Note.

La vérité est que Samsung a doublé sa mise avec le S-Pen, qui est désormais compatible de la famille Galaxy S au Galaxy Z, en passant également par la Galaxy Tab ; Et pourtant, la firme de Suwon n’a pas maintenant de Galaxy Note à vendre aux fans, car il n’y a pas d’appareil Samsung Galaxy du cours 2021 qui propose un S-Pen bien intégré.

Il semble que cela sera corrigé par le Galaxy S22 Ultra… ou l’appelons-nous le Galaxy Note22 Ultra ?

4. Aucun téléphone Android appétissant ne sort des bureaux de Microsoft

Deuxième itération du Microsoft Surface Duo et deuxième déception venant tout droit des entrailles de Redmond, et il semble que la plateforme Android de Microsoft étouffe au moins si on parle de matériel.

Le Surface Duo 2 est un terminal pliable qui n’est pas tel, puisqu’il sépare ses deux panneaux de 5,3 pouces, présentant également un prix trop élevé et des marchés très limités qui pèsent sur un pari compliqué mais qui peint très attractif avec l’aval de Microsoft et la bonne expérience avec Windows Surface.

5. OnePlus perd son essence

La dernière de mes déceptions en 2021 a été OnePlus, et non pas parce que l’ancienne signature du ‘Never Settle’ n’est pas venue annoncer son changement de paradigme ces derniers temps en élargissant son catalogue et en offrant plus de choix aux utilisateurs.

Fini les politiques marketing agressives, son tueur phare annuel très attendu et ses prix attractifs, ainsi que son firmware ultra-rapide et son expérience fluide. Tout cela pour embrasser OPPO et gagner du muscle, en pariant maintenant sur la concurrence dans l’approche la plus premium avec Hasselblad, même si cela signifie augmenter les prix et ne pas être à la hauteur de ses idéaux et de sa raison d’être.

Je ne doute pas qu’en 2022 nous passerons à nouveau en revue les échecs importants, les taupes et les déceptions, bien que ceux de ce 2021 puissent être difficiles à surmonter vu ce qui a été vu… Et pour vous, quels ont été les grands ‘échecs’ de ce année qu’est-ce qui se termine?

