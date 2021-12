La bêta de MIUI 13 commence à atteindre les premiers téléphones Xiaomi

Après avoir été officiellement annoncée hier, la première version bêta de MIUI 13 atteint déjà 32 appareils Xiaomi et Redmi en Chine.

Xiaomi a devancé le reste des fabricants de smartphones en présentant, hier, sa nouvelle série de terminaux haut de gamme pour 2022, qui se compose du Xiaomi 12 et 12 Pro et du Xiaomi 12X, mais dans cet événement Comme promis par le PDG de la firme chinoise, la nouvelle version de son système d’exploitation mobile basé sur Android 12, MIUI 13, a également été lancée.

Le géant chinois souhaite que la nouvelle version de sa couche logicielle atteigne la grande majorité de ses appareils le plus rapidement possible et dans le cadre de cette stratégie, nous venons d’apprendre que la bêta de MIUI 13 commence déjà à atteindre les premiers téléphones Xiaomi en Chine.

Ce sont les téléphones et tablettes Xiaomi qui reçoivent déjà la première version bêta de MIUI 13

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, un total de 32 appareils Xiaomi et Redmi reçoivent déjà la première version bêta de MIUI 13.

La liste complète des smartphones et tablettes Xiaomi et Redmi qui reçoivent cette première version bêta de la nouvelle version de MIUI est la suivante :

Xiaomi Civi

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Édition Jeunesse

Xiaomi 10S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Édition Extrême

Xiaomi Mi 10 Édition Jeunesse

Xiaomi CC9 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10X

Redmi Note 10X Pro

Redmi Note 11 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Édition Extrême

Redmi K30S Édition Extrême

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Édition améliorée du jeu Redmi K40

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Cette mise à jour, basée sur Android 12, est livrée avec le numéro de version 21.12.27 et comprend toutes les nouveautés de la nouvelle version de la couche logicielle Xiaomi telles que des performances optimisées, une confidentialité améliorée et de nouveaux widgets de style iOS.

Le déploiement de la version stable de MIUI 13 commencera le mois prochain, arrivant d’abord sur des terminaux tels que Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Mi Pad 5 ou Xiaomi Mi Pad 5 Pro, et il atteindra le reste de la de la marque chinoise tout au long du premier trimestre 2022.

