Le Samsung Galaxy S10 met également à jour Android 12 avec One UI 4

Android avec One UI 4 commence à arriver dans les modèles de la série 2019 Samsung Galaxy S10.

Quelques heures après la mise à jour des Galaxy S20, Note 20 et Galaxy Z Fold 2 vers la dernière version d’Android, Samsung a commencé à déployer One UI 4 basé sur Android 12 pour ses produits phares 2019.

Les quatre modèles de la série Samsung Galaxy S10, dont le Galaxy S10, le Galaxy S10+, le Galaxy S10 5G et le Galaxy S10e reçoivent la mise à jour vers la dernière version du système d’exploitation Google, avec le correctif de sécurité pour le mois de décembre et tous les nouveautés Android 12 et One UI 4 annoncées respectivement par Google et Samsung.

Android 12 arrive dans la série Galaxy S10

Comme indiqué par SamMobile, le déploiement de la mise à jour a commencé en Allemagne et sera ensuite distribué dans le reste des régions européennes.

La mise à jour arrive avec le firmware G97xFXXUEGULB via OTA, et elle apporte la dernière version du correctif de sécurité Android.

Compte tenu du contexte de la marque, il est très probable que Samsung publiera sous peu la mise à jour destinée aux modèles de la série Samsung Galaxy Note10, ainsi qu’à la première génération des séries Galaxy Z Fold et Z Flip. Il convient de mentionner que, pour le moment, la mise à jour dirigée vers le Samsung Galaxy S10 Lite n’est pas encore disponible.

One UI 4.0 apporte un bon nombre de changements et de nouveautés, y compris la possibilité de définir des thèmes de couleurs automatiques en fonction du fond d’écran, des indicateurs de confidentialité, la possibilité d’accorder une autorisation d’accès à l’emplacement de manière précise ou approximative pour chaque application, et bien plus encore Suite.

Pour vérifier les mises à jour, il vous suffit d’accéder aux paramètres du système et, à partir de là, d’appuyer sur « mises à jour logicielles ». Si une nouvelle version est disponible, elle peut être téléchargée et installée automatiquement.

