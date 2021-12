Le design de l’OPPO Find X4 Pro est vu en images pour la première fois

Le design de l’OPPO Find X4 Pro dévoilé : ce sera le prochain flagship de la marque chinoise.

L’activité au sein d’OPPO est constante ces dernières semaines de l’année, puisque, après avoir lancé son premier smartphone pliable, l’OPPO Find N, le constructeur chinois travaille déjà d’ores et déjà au lancement de son nouveau flagship pour 2022.

Ainsi, après avoir eu l’intuition de l’esthétique du nouveau terminal haut de gamme d’OPPO grâce aux brevets déposés auprès de l’OMPI, le design de l’OPPO Find X4 Pro peut désormais être vu en images pour la première fois.

Voici à quoi ressemble l’OPPO Find X4 Pro dans ses premières images divulguées

Le célèbre « leaker » connu sous le nom d’OnLeaks a posté un tweet dans lequel il révèle les premières images du nouveau terminal vedette d’OPPO pour l’année prochaine, l’OPPO Find X4 Pro, qui ont également été partagées via le support Preep.in.

Dans ces rendus, que nous vous laissons en dessous de ces lignes, nous pouvons voir que le nouveau produit phare de la firme chinoise aura une partie avant sans pratiquement aucune lunette supérieure ou inférieure et une partie arrière avec un triple module de caméra arrière plus intégré au châssis que son prédécesseur, l’OPPO Find X3 Pro, et le logo de la marque situé verticalement en bas à droite.

Concernant ses spécifications et selon cette fuite, l’OPPO Find X4 Pro aura un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 9000 avec connectivité 5G, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, un Batterie de 5 000 mAh et port de charge USB Type-C.

Dans la section photographique, l’OPPO Find X4 Pro sera équipé de trois caméras arrière, une principale 50 mégapixels et deux secondaires respectivement 50 et 13 mégapixels et une caméra frontale 32 mégapixels.

Selon cette même source, l’OPPO Find X4 Pro sera commercialisé en mars 2022 pour un prix de 52 990 roupies indiennes, soit environ 627 euros au taux de change.

