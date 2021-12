Téléchargez les fonds d’écran officiels MIUI 13 sur votre mobile

Obtenez les fonds d’écran officiels MIUI 13 et utilisez-les maintenant sur votre mobile. Ils sont beaux et surtout gratuits !

MIUI 13 est déjà une réalité. La nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi est là, et bien sûr nous connaissons toutes ses nouveautés et les mobiles compatibles avec cette mise à jour. Comme toute bonne version digne de ce nom, MIUI 13 est accompagné de quelques fonds d’écran officiels que vous pouvez désormais télécharger gratuitement sur votre mobile.

Cela est possible grâce aux gars de XDA Developers, qui ont rapidement partagé les images que MIUI 13 propose aux utilisateurs de définir comme arrière-plan de verrouillage et d’écran d’accueil. Nous prévoyons qu’il existe 43 fonds d’écran parmi lesquels vous pouvez choisir et que Xiaomi les a divisés en cinq catégories différentes : Black Gobi, Natural Texture, Crystallization, Molten Glass et Concerto. Nous avons déjà pu les voir, et la vérité est qu’elles sont belles, elles seront parfaites sur votre téléphone portable.

Les fonds d’écran officiels de MIUI 13, maintenant sur votre mobile

Comme nous l’avons fait avec les fonds d’écran MIUI 12, nous sommes là pour vous proposer les images créées par Xiaomi pour accompagner MIUI 13. La nouvelle version du système s’accompagne de 43 images très variées en termes de formes et de couleurs. Les papiers peints ne sont pas seulement abstraits, nous pouvons également trouver des photographies de montagnes, de plages et d’autres paysages étonnants.

Les couleurs prédominent dans ces 43 fonds d’écran, mais il y a aussi quelques images dans lesquelles le noir prédomine qui seront particulièrement frappantes sur les mobiles avec écrans OLED. Par exemple, les nouveaux Xiaomi 12 et Xiaomi 12. Sans plus tarder, nous vous laissons une galerie où vous pouvez voir un aperçu des fonds d’écran officiels MIUI 13.

Si vous avez aimé cette avancée, sachez que vous pouvez télécharger tous les fonds d’écran MIUI 13 à partir du dossier Google Drive suivant. Comme vous pouvez le constater, certaines sont différentes en termes de taille, mais toutes s’adapteront sans problème à l’écran de votre téléphone. Peu importe la marque de votre mobile, vous pouvez utiliser ces fonds même s’il ne s’agit pas de Xiaomi.

Premiers téléphones Xiaomi et Redmi à mettre à jour vers MIUI 13

Si vous avez un mobile Xiaomi et que vous souhaitez attendre qu’il reçoive MIUI 13 pour utiliser ces beaux et exclusifs fonds d’écran, sachez que le fabricant a déjà confirmé quels seront les premiers téléphones à passer à la nouvelle version. Pour l’instant, il n’a spécifié que les terminaux Xiaomi et Redmi, laissant de côté ceux de POCO.

Selon les données fournies par la société elle-même, il s’agit de la liste officielle des 19 appareils qui seront mis à jour vers MIUI 13 au cours du premier trimestre 2022 :

mer 11

Mon 11 Ultra

Mon 11i

Mon 11X Pro

Mon 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mon 11 Lite 5G

Mon 11 Lite

Redmi Note 10 JE

Bien entendu, Xiaomi mettra à jour cette liste au fil du temps. De plus, nous devons garder à l’esprit que le Xiaomi 12, y compris le Xiaomi 12X, arrive déjà avec MIUI 13.

