Xiaomi 12X, le moins cher de la famille, conserve le format compact et mise sur un Snapdragon 870

Le Xiaomi 12X est le mobile le moins cher de la famille Xiaomi 12. C’est tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Aux côtés des nouveaux Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, la marque pékinoise a présenté un troisième membre de sa famille de smartphones stars : le Xiaomi 12X. C’est le frère le moins cher de la série, avec des spécifications légèrement raccourcies, mais conserve encore certaines similitudes par rapport à ses frères plus chers.

En fait, à première vue, il n’y a pratiquement pas de différences entre le Xiaomi 12X et le Xiaomi 12. Les deux téléphones ont un design très similaire, et les seuls changements que l’on trouve en regardant leur fiche technique.

Xiaomi 12X, toutes les informations

Xiaomi 12X Caractéristiques Dimensions 152,7 x 69,9 x 8,6 mm

180 grammes Écran AMOLED 6,28 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

Luminosité jusqu’à 1 100 nits

HDR10 +

Dolby Vision

Verre de gorille Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 870 RAM 8/12 Go Système opératif MIUI 13 basé sur Android 11 Stockage 128/256 Go Appareils photo Arrière:

-Sony IMX766 50 MP 1/1.56″, f/1.9, objectif 7P, 24mm

-13 MP ultra grand angle

-5 MP telemacroFront :

-32 MP Batterie 4 500 mAh

Charge rapide 67W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Haut-parleurs stéréo Harman Kardon

Le design du Xiaomi 12X est en gros une copie du design du Xiaomi 12. On retrouve à nouveau un dos avec une finition mate, des courbes sur ses côtés et un rebord en aluminium qui entoure tout son corps.

Sa partie avant est occupée par un écran AMOLED avec une résolution Full HD+, un lecteur d’empreintes digitales intégré et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il s’agit d’un écran de 6,28 pouces, de la même taille que celui du Xiaomi 12.

La principale différence avec son frère « aîné » réside dans le processeur. Au lieu d’utiliser le Snapdragon 8 Gen 1, ce Xiaomi 12X équipe le Qualcomm Snapdragon 870, une puce de la génération précédente, que l’on retrouve également à l’intérieur de mobiles comme le realme GT Neo2. On retrouve également 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go.

Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, la plus grande de toute la famille Xiaomi 12. De plus, la charge rapide de 67 W est maintenue, bien que la prise en charge de la charge sans fil soit perdue en cours de route.

Comme le reste des modèles de la série, le Xiaomi 12X sera l’un des premiers mobiles à disposer de MIUI 13, la nouvelle version du logiciel de la marque basée sur Android 12.

Son système de caméra est toujours dirigé par le même capteur de résolution 50 mégapixels Sony IMX766, avec un appareil photo secondaire de 13 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle, et un troisième capteur télémacro. La caméra selfie a une résolution de 32 mégapixels.

Prix ​​du Xiaomi 12X et quand peut-il être acheté

Au même titre que le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi 12X est un smartphone destiné au marché chinois, du moins dans un premier temps. Si l’on prend en compte les antécédents de l’entreprise et ce qui s’est passé avec le Xiaomi 11X l’année dernière, il est fort probable que ce modèle finira par ne pas atteindre le marché mondial. Et, si c’est le cas, cela peut être sous un autre nom ou dans le catalogue Redmi ou POCO.

En Chine, le Xiaomi 11X peut être acheté à partir de janvier. Son prix dépendra de la configuration de mémoire et de stockage choisie :

Xiaomi 12X 8/128 Go : 2999 yuans (415 euros au change)

Xiaomi 12X 8/256 Go : 3299 yuans (457 euros au change)

Xiaomi 12X 12/256 Go : 3 599 yuans (565 dollars 498 euros au change)

