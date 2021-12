Mise à jour des Samsung Galaxy S20, Note 20 et Galaxy Z Fold 2 vers Android 12 avec One UI 4

Lgraka Coque en Cuir Hybride Antichoc de Tout Compris pour Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (Noir)

Modèle compatible: Pour Samsung Galaxy Z Fold2 5G Étui mince et léger: la conception de matériaux hybrides protège le téléphone portable sans décoration ni fardeau superflus, est portable dans votre poche, sac à dos et autre sac; très approprié pour un style de vie de luxe léger. Matériau de première qualité: fabriqué avec du cuir de luxe de première qualité purement fait à la main, prise très confortable. Protection des bords améliorée: L'écran et les lèvres de la caméra ont une conception plus haute de 1 mm pour constituer un bon étui de protection pour votre téléphone. Ingénierie de précision: les couvercles de boutons hautement réactifs et les découpes précises rendent votre téléphone très facile d'accès à tous les ports, bouton d'alimentation, microphone et caméra.