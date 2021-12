Liste officielle des téléphones Xiaomi et Redmi qui seront mis à jour vers MIUI 13 Global, et quand ils le seront

Xiaomi a déjà confirmé lequel de ses modèles sera mis à jour vers MIUI 13. Ils le feront à partir du premier trimestre de l’année prochaine 2022.

Peu de temps après avoir officialisé MIUI 13, Xiaomi a annoncé sur son blog officiel la liste des modèles qui recevront la mise à jour stable de la nouvelle version du système d’exploitation dans le monde.

Selon la marque, le déploiement de MIUI 13 débutera à partir du premier trimestre de l’année 2022, et les premiers modèles à être mis à jour seront les derniers smartphones haut de gamme et milieu de gamme. Comme prévu, les nouveaux Xiaomi 12 sont les premiers modèles à débarquer sur le marché avec cette nouvelle version à l’intérieur.

Les premiers téléphones Xiaomi et Redmi qui recevront MIUI 13

Pour l’instant, la marque n’a confirmé que les modèles Xiaomi et Redmi qui recevront la mise à jour, mais n’a pas détaillé quels modèles POCO sont compatibles avec MIUI 13. Nous devrons attendre l’annonce de la version mondiale de MIUI 13 pour pouvoir laisser des doutes à ce sujet.

Initialement, les plans de mise à niveau de Xiaomi incluent un total de 19 mobiles. Il faut s’attendre à ce que, plus tard, d’autres modèles plus anciens soient ajoutés au fur et à mesure que le déploiement de la mise à jour progresse. Cependant, pour l’instant, nous savons que ce seront les premiers téléphones à être mis à jour :

mer 11

Mon 11 Ultra

Mon 11i

Mon 11X Pro

Mon 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mon 11 Lite 5G

Mon 11 Lite

Redmi Note 10 JE

Les mobiles susmentionnés devraient recevoir la mise à jour de MIUI 13 à un moment donné au cours du premier trimestre de 2022. Xiaomi a indiqué que certaines fonctions de la nouvelle version resteront exclusivement pour la version chinoise de MIUI 13 et que, par conséquent, elles n’atteindront pas les modèles mondiaux. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé à quelles caractéristiques ils se réfèrent.

