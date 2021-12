Samsung reprend la mise à jour vers Android 12 sur tous ses mobiles après avoir corrigé les erreurs détectées

Une fois les erreurs corrigées, votre mobile Samsung recevra très bientôt la mise à jour vers Android 12.

Samsung a commencé à déployer la version stable de One UI 4 basée sur Android 12 sur les Galaxy S21 et Galaxy Z, mais a récemment dû suspendre cette mise à jour en raison d’une série d’erreurs, l’une des principales étant un problème de compatibilité avec Google Play.

Or, quelques jours seulement après avoir pris connaissance de ce report, nous venons d’apprendre que Samsung a déjà repris la mise à jour vers Android 12 pour tous ses téléphones après avoir corrigé les erreurs détectées.

La mise à jour vers One UI 4 pour les mobiles Samsung relance son déploiement

Comme nous le disent les gars de XDA-Developers, Samsung a repris le déploiement de la mise à jour vers One UI 4 basée sur Android 12 dans tous ses terminaux, après avoir corrigé les problèmes détectés grâce à une collaboration avec Google menée ces derniers jours.

Pour les variantes mondiales de la série Galaxy S21, cette nouvelle version de la mise à jour porte l’étiquette G99xBXXS3BULC, tandis que dans les versions coréennes, l’étiquette de cette nouvelle version est G99xNKSS3BULC. De leur côté, les nouvelles versions de firmware pour le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 sont identifiées respectivement par les labels F711xxxS2BUL6 et F926xxxS1BUL6.

Toutes ces nouvelles versions de firmware pour le Galaxy S21, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ont le correctif de sécurité le plus récent, décembre 2021.

Dans le cas où vous n’avez pas encore reçu cette mise à jour via OTA, vous pouvez vérifier si vous l’avez déjà disponible en accédant à l’option de mise à jour du logiciel dans la section Paramètres et si c’est le cas, vous pouvez l’installer simplement en appuyant sur Télécharger et installer bouton.

