Xiaomi Watch S1, la nouvelle smartwatch Xiaomi est officielle avec un écran en saphir et deux semaines de batterie

La nouvelle smartwatch de Xiaomi a un écran en saphir et est capable de surveiller jusqu’à 117 modes sportifs différents.

Avec les nouveaux Xiaomi 12, 12 Pro et Xiaomi 12X, la société basée à Pékin a présenté au monde une nouvelle smartwatch de sa famille Xiaomi Watch, la Xiaomi Watch S1.

C’est un modèle qui se distingue par son excellente qualité de fabrication, alliant des matériaux haut de gamme à un look élégant et classique. C’est également l’une des rares montres connectées Xiaomi qui permettent l’installation d’applications tierces, bien qu’elles ne soient pas basées sur le système d’exploitation WearOS de Google.

Xiaomi Watch S1, toutes les informations

La nouvelle montre Xiaomi a un boîtier en acier inoxydable, au format circulaire et entourant un écran de 1,43 pouces protégé par une glace saphir. Le panneau est AMOLED et a une résolution de 466 x 466 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 hertz.

La Watch S1 est disponible dans les versions avec boîtier argent et noir, et il est possible de choisir entre différents types de bracelets, en cuir ou en caoutchouc.

Il a une résistance à l’eau et à la poussière, et il est possible de l’utiliser pour les activités nautiques. À cet égard, il convient de noter que la montre prend en charge jusqu’à 117 modes sportifs différents, en plus d’inclure un moniteur de fréquence cardiaque GPS et un moniteur de sommeil automatique.

Selon Xiaomi, la batterie de 470 mAh intégrée à la montre devrait offrir une autonomie allant jusqu’à 12 jours en utilisation normale, et jusqu’à 24 jours en cas d’utilisation du mode économie d’énergie. Lorsqu’il s’agit de passer par le chargeur, la montre dispose d’une recharge sans fil, bien que malheureusement la norme Qi ne soit pas utilisée, mais un système propriétaire.

L’une des principales nouveautés de cette montre par rapport aux modèles précédents de la société est la possibilité d’installer des applications tierces. En plus des applications incluses, il est possible d’obtenir d’autres Baidu Maps, Migu Music et d’autres services d’origine chinoise.

À tout cela, nous devons ajouter d’autres détails intéressants tels que la puce NFC pour les paiements mobiles, la compatibilité avec Android et iOS et la prise en charge du Bluetooth 5.2.

Prix ​​de la Xiaomi Watch S1 et quand peut-elle être achetée

La Xiaomi Watch S1 est déjà en vente en Chine, au prix de 1099 yuans, soit environ 152 euros à changer. Le modèle en acier inoxydable avec un écran en verre saphir augmente son prix à 1 199 yuans soit 162 euros au taux de change.

