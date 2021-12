Les Samsung Galaxy S10 et Galaxy Note 10 reçoivent déjà la troisième bêta de One UI 4.0

La troisième bêta de One UI 4 basée sur Android 12 est désormais disponible pour les Samsung haut de gamme d’il y a deux ans.

Samsung continue de travailler pour apporter la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 12, à tous ses mobiles et, ainsi, après avoir lancé cette mise à jour d’abord pour le Galaxy S21 et les nouveaux terminaux pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, maintenant, nous venons d’apprendre que le Samsung Galaxy S10 et le Galaxy Note 10 reçoivent déjà la troisième version bêta de One UI 4.0.

La troisième version bêta de One UI 4 arrive sur le Galaxy S10 et le Galaxy Note 10

Dans un récent billet publié sur les forums de la communauté Samsung, le constructeur coréen a annoncé le lancement de la troisième bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12 pour les Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+.

Après vous avoir dit récemment que les Samsung haut de gamme d’il y a deux ans recevaient déjà la version bêta de One UI 4, nous pouvons maintenant confirmer que la troisième mise à jour de la version bêta de One UI 4.0 a commencé à atteindre le Samsung Galaxy S10 et Galaxy Note 10 en Corée du Sud avec le nom de version ZULB pour le premier et ZULD pour le second.

Cette mise à jour est chargée de corriger certains bugs qui avaient déjà été signalés par les utilisateurs, comme le ralentissement du système lors de la réception des notifications.

Cette OTA, qui arrive également sur les Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 20, devrait s’étendre à d’autres régions du monde comme l’Europe ou l’Amérique du Nord dans un court laps de temps.

