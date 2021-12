MIUI 13 est désormais officiel, toutes les actualités et téléphones compatibles avec la mise à jour

La nouvelle version de MIUI est là. Ce sont les nouveautés et les mobiles compatibles avec MIUI 13, la version du système d’exploitation de Xiaomi basée sur Android 12.

Xiaomi a profité de son dernier grand événement de l’année 2021 pour officialiser MIUI 13, le nouvel opus de sa couche de personnalisation, cette fois basée sur Android 12.

MIUI 13 apporte un bon nombre de changements et de nouvelles importantes, qui font leurs débuts avec le Xiaomi 12, et qui atteindront progressivement le reste des modèles de l’entreprise. Bien que, comme d’habitude, tous les téléphones Xiaomi ne soient pas mis à jour vers la dernière version.

Toute l’actualité de MIUI 13

MIUI 13 est un système d’exploitation destiné aux smartphones et tablettes. La nouvelle version est disponible à partir d’aujourd’hui sur le Xiaomi 12, et peu à peu d’autres appareils recevront les changements annoncés aujourd’hui par Xiaomi.

Il est à noter que la version annoncée aujourd’hui correspond à la version chinoise de MIUI 13, et que certaines de ses fonctions ne seront probablement pas dans l’édition mondiale qui sera présentée dans les prochains mois.

Modifications de l’interface : nouvelles polices, fonds d’écran et plus encore

Avec MIUI 13, Xiaomi a intégré la soi-disant « MiSans », une nouvelle police pour le système d’exploitation qui remplacera l’actuelle.

D’autre part, la société a travaillé main dans la main avec Beauty of Science, Beauty of Science, pour créer de nouveaux papiers peints exclusifs.

Et, bien sûr, Xiaomi n’a pas oublié les widgets, disponibles dans différents formats, avec des éléments graphiques volumineux et entièrement personnalisables.

Améliorations pour les tablettes avec MIUI 13 pour Pad

La version de MIUI 13 destinée aux smartphones porte le nom de MIUI 13 Phone. Pour MIUI 13 Pad, Xiaomi s’est efforcé d’améliorer l’expérience sur les gros appareils, en adaptant certaines des applications et des outils les plus utilisés pour qu’ils soient plus utiles sur des tablettes telles que le Xiaomi Pad 5.

De plus, un nouveau mode multi-fenêtres a été ajouté qui permet d’ouvrir facilement jusqu’à deux fenêtres flottantes simultanément. Chaque fenêtre peut être facilement redimensionnée et déplacée sur l’écran.

De nouvelles avancées en termes de performances et de confidentialité

Sur la base des problèmes de stabilité des versions précédentes de MIUI, les ingénieurs de Xiaomi ont travaillé dur pour essayer d’éliminer ces défauts en optimisant le fonctionnement du système dans le but d’améliorer la fluidité du système lors de l’exécution des applications. En ce sens, la marque veille à ce que les hautes performances de l’interface soient maintenues sur le long terme.

Les aspects liés à la sécurité du système et à la confidentialité des utilisateurs ont également été améliorés, notamment une méthode de reconnaissance faciale plus avancée.

D’autre part, les mesures anti-fraude par SMS et appels ont été renforcées, dans le but d’éviter le spam.

Un système multi-appareils

MIUI 13 n’est pas une plateforme destinée uniquement aux tablettes et smartphones. Lors de la présentation, la société a annoncé ses plans ambitieux avec ce nouvel opus, annonçant MIUI 13 Home, MIUI 13 Watch et MIUI 13 TV, des versions spécifiques de son système d’exploitation, destinées à différents types d’appareils de son catalogue.

La version spécifique de Caad aura des fonctions visant à faciliter la création d’un écosystème interconnecté d’appareils. Par exemple, les montres Xiaomi pourront afficher des informations de navigation sur une carte grâce aux informations obtenues à partir du mobile, et il sera possible « d’envoyer » une application qui est utilisée sur un mobile, pour continuer à travailler sur la tablette, à droite où nous l’avons laissé.

Quels mobiles sont compatibles avec MIUI 13 ?

Xiaomi a confirmé quels sont les premiers mobiles qui recevront MIUI 13 stable à partir de fin janvier 2022 en Chine. Ils sont les suivants:

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

