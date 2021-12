Telegram est mis à jour avec des réactions et des messages "anti-spoiler": pour que vous puissiez essayer les nouvelles

La nouvelle version bêta de Telegram pour Android comprend deux des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de l’application.

Il y a ceux qui pensent que Telegram n’est pas une application de messagerie sécurisée, mais il est indéniable que c’est l’un des outils de communication avec la plus grande variété de fonctions et d’outils qui existent aujourd’hui.

À chaque mise à jour, Telegram reçoit de nouvelles fonctionnalités utiles, telles que la possibilité de protéger le contenu multimédia ou la possibilité de personnaliser les discussions avec des thèmes personnalisés. A cette occasion, l’application de messagerie a été mise à jour pour introduire deux des fonctions les plus attendues par les utilisateurs.

Le premier est la possibilité de réagir aux messages dans un chat via des emojis. La seconde est la fonctionnalité « anti spoilers » dont on a entendu parler il y a quelques jours,

Les réactions et les messages de spoil arrivent sur Telegram Beta

Pour l’instant, ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que dans la version bêta 8.4 de Telegram, et non dans la version stable distribuée via le Google Play Store. Cependant, il est probable que la mise à jour de la version stable sera bientôt publiée pour iOS et Android.

Les réactions aux messages fonctionnent de manière très similaire aux autres applications de messagerie : il suffit de faire un appui long sur un message dans un chat, et de choisir l’un des 11 emojis qui représente le mieux notre réaction. Une fois sélectionné, nous verrons une animation avec l’émoticône en question.

Une fois que nous avons réagi à un message, l’indicateur de réaction apparaîtra à droite du message lui-même. Au cas où d’autres participants au chat réagiraient, tout le monde pourra les voir.

D’autre part, dans le cas des messages gâtés, Telegram a ajouté la possibilité de personnaliser le texte avant d’envoyer le message, pouvant le marquer comme un spoiler afin qu’il apparaisse taché lors de l’envoi. Ainsi, les participants au chat devront toucher le message pour pouvoir lire son contenu.

A ces deux nouveautés, il faut en ajouter une autre, reprise dans Telegram à l’occasion de la fête de Noël et de l’arrivée de l’hiver dans une grande partie du monde. Et, avec cette nouvelle version, Telegram inclut désormais un arrière-plan animé dans les discussions qui simule la chute de flocons de neige.

Étant donné que toutes ces fonctionnalités ne sont disponibles que dans la version bêta de Telegram, vous devez vous assurer que les personnes avec lesquelles vous discutez disposent de la dernière version bêta de l’application, sinon elles ne pourront pas voir les réactions ou les messages de spoiler. Afin de télécharger Telegram 8.4 Beta sur Android, il est nécessaire d’accéder au référentiel Microsoft App Center et d’obtenir le fichier APK, qui doit être installé manuellement.

