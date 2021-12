Voici le Magic V, le premier smartphone pliable de Honor

Voici à quoi ressemble le premier smartphone pliable de Honor, connu sous le nom de Honor Magic V.

Honor sera la prochaine marque à sauter dans le train mobile pliable. Il le fera avec le Honor Magic V, dont le lancement semble imminent selon les derniers teasers publiés par la marque elle-même.

Les Honor 60 et Honor 60 Pro sont officiels avec moins d’appareils photo et des batteries plus grosses

Le plus récent s’est présenté sous la forme d’une vidéo, où la société montre en détail le design de son premier smartphone pliable, révélant qu’il adoptera un format similaire à celui des mobiles tels que le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Double écran et châssis métallique dans le premier flagship pliable de Honor

Dans la vidéo, la marque nous laisse voir quelques-uns des détails les plus intéressants du design de son nouvel appareil. Comme on le voit, le Honor Magic V aura un format « tablette » capable de se transformer en un mobile compact, à la manière du Galaxy Z Fold ou du récent OPPO Find N.

A l’intérieur, on retrouve donc un grand paravent pliable qui sert de lien de liaison entre les deux parties du châssis de l’appareil, associées par une charnière centrale.

De même, on voit un écran extérieur qui occupe la quasi-totalité de l’une des « faces » extérieures de l’appareil, avec un trou dans la partie centrale supérieure, probablement destiné à abriter la caméra frontale.

Il est possible d’apprécier comment le châssis du téléphone est fait d’une sorte de métal poli, et comment la charnière permet de garder l’appareil plié sans qu’il y ait à peine un espace entre les deux parties de l’écran intérieur.

C’est ainsi que se fait l’invasion lente mais ferme des mobiles pliables

Pour l’instant, la marque n’a pas confirmé la date de présentation de son nouvel appareil, ni révélé s’il s’agira d’un appareil destiné exclusivement au marché chinois, ou s’il finira par atteindre le reste du monde. Quoi qu’il en soit, il est probable que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir apprendre de nouveaux détails sur ce Honor Magic V.

Sujets connexes : Téléphones, téléphones chinois, téléphones pliants et flexibles