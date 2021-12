Pourquoi Telegram n’est pas une application de messagerie sécurisée, selon le fondateur de Signal

Selon Moxie Marlinspike, fondateur de Signal, Facebook Messenger est une application de messagerie plus sécurisée que Telegram.

WhatsApp est aujourd’hui la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par mois, mais c’est aussi la moins sécurisée, comme en témoignent les diverses fuites de données utilisateurs que l’application a subies ces dernières années propriété de Meta.

Pour cette raison, de nombreux utilisateurs ont décidé de migrer vers d’autres alternatives plus sécurisées comme Telegram ou Signal, mais voilà, le fondateur de ce dernier a durement critiqué la plateforme créée par les frères Durov, l’accusant de ne pas être une application de messagerie sécurisée.

Ce sont les raisons pour lesquelles Telegram n’est pas une application de messagerie sécurisée

Comme nous le disent les gars de WinFuture, le fondateur de Signal, Moxie Marlinspike, a publié un fil sur Twitter expliquant pourquoi Telegram n’est pas une application de messagerie sécurisée.

Dans ce fil, que nous vous laissons sous ces lignes, Marlinspike affirme qu’il ne sait pas pourquoi les médias continuent d’appeler Telegram un « messager crypté », car, malgré cette plateforme de messagerie elle possède un grand nombre de fonctionnalités intéressantes, c’est le pire option en termes de confidentialité et de collecte de données.

C’est incroyable pour moi qu’après tout ce temps, presque toute la couverture médiatique de Telegram l’appelle toujours un « messager crypté ». Telegram possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais en termes de confidentialité et de collecte de données, il n’y a pas de pire choix. Voici comment cela fonctionne réellement : un/ – Moxie Marlinspike (@moxie) 23 décembre 2021

Selon le fondateur de Signal, l’une des raisons de cette affirmation est le fait que Telegram stocke sur ses serveurs tous les contacts, groupes, éléments multimédias et messages envoyés par les utilisateurs en texte clair non crypté, ce qui signifie que toutes ces données sont également disponibles pour Telegram. les opérateurs.

En ce sens, Marlinspike affirme que Telegram n’offre pas de cryptage de bout en bout (E2EE), ce qui est en partie vrai puisque l’application de messagerie créée par les frères Durov n’a pas de cryptage de bout en bout par défaut, car dans l’ordre profiter Cette fonctionnalité nécessite l’utilisation de chats secrets, dont les messages ne sont pas synchronisés avec d’autres appareils.

Le créateur de Signal assure également que ce cryptage de bout en bout a un protocole de qualité douteuse et que, même, Facebook Messenger est plus sécurisé que Telegram car il utilise un meilleur protocole E2EE et a plus de fonctions en mode crypté.

Malgré ces affirmations du fondateur de Signal, Telegram n’a jamais subi de fuite de données et, de plus, nous devons souligner que Telegram utilise son propre algorithme de cryptage basé sur MTProto 2.0 avec SHA256, où seul l’utilisateur a la clé pour accéder aux données. messages qui sont stockés sur leurs serveurs.

