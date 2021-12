Les 8 meilleures applications pour féliciter Noël et Nouvel An sur Android

Ce sont les meilleures applications avec des cadres photo, des filtres, des effets et des vidéos idéales pour féliciter Noël. Des messages originaux et personnalisés à partager !

Noël est une période de réconciliation et de paix, et quel meilleur moyen que d’exprimer vos bons sentiments et vos souhaits avec vos amis et votre famille. Par conséquent, aujourd’hui, nous allons vous montrer les 8 meilleures applications pour féliciter Noël et le Nouvel An sur Android.

En cette période émouvante, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est de remercier pour tous les événements qui se sont produits au cours de l’année. Et bien que ce soit un moment pour être en famille, il n’est parfois pas possible d’être tous ensemble.

Mais ne vous inquiétez pas, car vous pouvez écrire de beaux messages et des phrases émotionnelles qui expriment votre gratitude à vos proches pour le soutien reçu et surtout, pour qu’ils continuent de cheminer ensemble sur le chemin de la vie.

Si vous voulez surprendre un ami ou un membre de la famille lors des fêtes de Noël, ou simplement apprécier l’opportunité de les avoir à proximité, vous devez avoir certaines de ces applications à portée de main pour féliciter Noël et le Nouvel An sur Android.

PNP – Pôle Nord portable

JibJab

Cadres photo de Noël

Créer des cartes de vacances

Cadres photo du nouvel an2022

ElfeVous-même

100+ salutations de Noël

Stickers Bonne Année 2022

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste d’applications pour féliciter et souhaiter le meilleur pour Noël et le nouvel an. Ils sont variés et vous pouvez surprendre vos proches avec des messages, des cartes, des cadres, des vidéos, des audios, des appels vidéo et plus encore.

PNP – Pôle Nord portable

PNP – Portable North Pole est une excellente application avec plus de 10 ans sur le marché. Et ce n’est pas pour moins, puisque le protagoniste de ses scénarios est « Le Père Noël et ses lutins ». Grâce à cette application vous pourrez envoyer des messages de paix, d’amour et d’harmonie à vos proches et même réaliser des vidéos spéciales et personnalisées pour les plus petits de la maison.

Et non seulement vous pourrez envoyer des messages pour féliciter Noël et le Nouvel An, mais vous pouvez également envoyer des audios, des appels, des vidéos, des appels vidéo, des vidéos d’anniversaire et bien plus encore.

La chose la plus spéciale à propos de cette application est que le Père Noël prononce les noms et les loisirs de la personne, c’est-à-dire qu’il dirige le message directement pour augmenter la magie au maximum. Il est totalement gratuit, mais comprend du contenu Premium avec des promotions aux dates de décembre.

JibJab

Une autre façon de remercier vos proches est à travers des cartes électroniques, des vidéos et des danses de Noël, et l’une des applications Android qui répond à ces caractéristiques est JibJab.

JibJab est un logiciel qui utilise votre visage ou celui d’un groupe de personnes et les adapte à des figures d’elfes très amusantes avec des danses et des scénarios uniques, que vous pouvez utiliser pour féliciter Thanksgiving, Hanoukka, Noël, le Nouvel An et pour des occasions spéciales.

Cadres photo de Noël

Quelle meilleure façon de se souvenir d’un moment spécial qu’avec une photo, et quand les vacances de Noël arrivent, il est nécessaire d’avoir une application comme Christmas Photo Frames.

Comme son nom l’indique, Christmas Photo Frames est une application pour ajouter des cadres de différents styles et modèles selon l’occasion. C’est vrai, vous pouvez créer de belles cartes de vœux avec des messages festifs.

Il contient plus de 300 modèles de Noël et du Nouvel An, accompagnés de décorations et d’ornements de Noël, de chapeaux de Père Noël et de lumières colorées. Il est idéal pour regrouper des photos d’amis et de famille sous une interface confortable et élégante.

Créer des cartes de vacances

Si vous préférez envoyer les meilleurs vœux de manière traditionnelle, nous vous proposons l’une des meilleures applications Android pour créer des cartes de Noël. Bien que cela semble très simple, c’est un outil que vous pouvez utiliser pour écrire des messages mignons pour vos amis et votre famille avec des thèmes uniques et amusants.

Pour ce faire, vous n’aurez qu’à rechercher le modèle que vous aimez le plus et à écrire le message que vous souhaitez partager à différentes occasions, que ce soit le réveillon de Noël et Noël ou le Nouvel An et le Nouvel An ou le jour des Trois Rois.

Cadres photo du nouvel an2022

Non seulement à Noël pouvez-vous féliciter vos proches avec émotion, vous pouvez également souhaiter une année pleine de prospérité avec l’application NewYear Photo Frames2022. Ce logiciel comprend d’incroyables cadres du Nouvel An dans sa collection et où vous pouvez sélectionner des photos de famille ou d’amis et les faire glisser vers le nouveau design.

Bien que cela semble très simple, c’est un joli détail que vous pouvez enregistrer et partager, que ce soit via des applications de messagerie instantanée ou des réseaux sociaux. Son interface est très confortable et facile à utiliser.

ElfeVous-même

ElfYourself est une autre des meilleures applications pour féliciter Noël et Nouvel An sur Android et est sur le marché depuis plus de 10 ans. Il se charge de créer des vidéos et des danses avec des thèmes très amusants.

Avec cette application, vous pourrez ajouter jusqu’à 5 visages de famille et d’amis à une série de chorégraphies émotionnelles et joyeuses qui vous feront sourire plus d’une fois.

En bref, ElfYourself est devenue l’application de choix pour de nombreux utilisateurs, surtout pendant les vacances. Le seul inconvénient est que vous devrez payer pour télécharger une vidéo.

100+ salutations de Noël

Si vous n’êtes pas très créatif et que vous ne savez pas quoi écrire lorsque vous envoyez un message de Noël ou du Nouvel An, ne vous inquiétez pas, pour ce type de situation, nous avons plus de 100 vœux de Noël.

Plus de 100 salutations de Noël ont dans sa base de données plus de 100 phrases et messages avec de beaux dessins du Père Noël, des bonhommes de neige, des boules de Noël, des rennes, des lumières colorées, de la neige et bien plus encore.

Comme les autres applications Android, il vous suffit de trouver le modèle et le message qui correspondent le mieux à votre besoin et de le partager sur vos réseaux sociaux préférés.

Stickers Bonne Année 2022

Le mode sticker est devenu très populaire, en particulier sur des plateformes comme WhatsApp. Donc, si vous voulez clôturer l’année et dire au revoir avec l’un de ces stickers, vous feriez mieux de consulter les stickers Happy New Year 2022.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application avec plus de 1000 images, gifs, stickers et citations faisant allusion à Noël et au Nouvel An totalement gratuit. Mieux encore, vous pouvez les inclure dans vos statuts WhatsApp et même modifier vos fonds d’écran mobiles avec des designs et des images impressionnants.

Comme vous le verrez, il existe de nombreuses applications pour féliciter Noël et le Nouvel An sur Android et ce sont de bonnes options. Et c’est qu’à ces dates tout est juste, pourvu que cela soit fait avec le cœur. Joyeux Noël et bonne année à tous !

