Tous ces téléphones OnePlus ont déjà reçu la mise à jour Android de décembre

Avez-vous l’un de ces téléphones OnePlus ? Vous pouvez maintenant profiter de l’actualité de la dernière mise à jour Android.

Alors que OnePlus essaie de résoudre les problèmes de l’échec de la mise à jour vers Android 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro, la société continue de travailler pour apporter les dernières versions du système d’exploitation à ses smartphones.

La firme a une politique de mise à jour de sécurité quelque peu inhabituelle, promettant de nouveaux correctifs de sécurité pour ses appareils tous les deux mois, et non tous les mois comme il est d’usage pour les smartphones concurrents.

Tous les téléphones OnePlus qui seront mis à jour vers Android 12, et quand ils le seront

A ce jour, la marque a déjà mis à jour certains de ses modèles avec le patch de sécurité Android pour décembre, et petit à petit de plus en plus de terminaux recevront cette mise à jour.

Sept téléphones OnePlus sont mis à jour avec le correctif de décembre, et deux autres attendent

Il existe actuellement sept smartphones OnePlus différents avec la mise à jour de sécurité Android de décembre disponible. Ils sont les suivants:

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2

Il est frappant de constater que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro n’ont pas encore reçu la mise à jour pour ce nouveau mois. Et c’est que ce patch a été inclus avec la mise à jour d’OxygenOS 12 sortie il y a quelques semaines, que la marque a été contrainte de retirer en raison des problèmes qu’elle présentait.

Le OnePlus 10 Pro confirme son lancement pour janvier 2022

Au fil des jours, des modèles tels que les OnePlus Nord et Nord CE, OnePlus 8T, OnePlus 6 et 6T, et le reste des modèles qui sont encore dans la période de support, devraient recevoir leur mise à jour correspondante. De même, les OnePlus 9 et 9 Pro recevront le patch de décembre ainsi que la mise à jour vers Android 12, qui devrait reprendre bientôt.

