Le nouveau mobile bon marché d’OPPO a un processeur Snapdragon et une énorme batterie

OPPO a lancé l’A11s, son nouveau smartphone bon marché avec une excellente batterie et un processeur Qualcomm Snapdragon 460.

Le géant chinois OPPO a lancé aujourd’hui un nouveau modèle destiné au segment d’entrée de gamme dans son pays d’origine. Il s’agit de l’OPPO A11s, l’un des mobiles les moins chers de l’entreprise, avec un prix de seulement 130 euros à la bourse.

Mais, malgré son prix, l’OPPO A11s s’équipe de quelques fonctionnalités intéressantes comme un processeur Qualcomm Snapdragon, une grosse batterie ou un écran avec un taux de rafraîchissement élevé.

OPPO A11s, toutes les informations

L’OPPO A11s est un smartphone destiné à l’entrée de gamme. Il possède un corps en plastique avec un lecteur d’empreintes digitales capacitif à l’arrière, situé juste en dessous du système de triple caméra, dirigé par un capteur principal de 13 mégapixels accompagné d’une caméra secondaire macro de 2 mégapixels, et d’un capteur de profondeur de même résolution.

Sa face avant est occupée par un écran LCD de 6,5 pouces avec un trou dans le coin supérieur gauche, qui abrite la caméra selfie de 8 mégapixels. Il s’agit d’un panneau avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz.

Le Qualcomm Snapdragon 460 est le processeur qui donne vie aux A11, accompagné de 4 ou 8 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage et une grosse batterie de 5000 mAh de capacité, associée à un système de charge rapide capable de supporter une mise sous tension à 18W.

Tout cela est pris en charge par ColorOS 7.2, version basée sur Android 10.

Son prix est de 132 euros pour changer –999 ​​yuans – dans le cas du modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Si vous optez pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il vous faudra débourser environ 166 euros pour changer. Il est déjà en vente dans la boutique en ligne officielle de la marque.

Pour l’instant, il n’est pas clair si ce modèle atterrira dans le reste des régions en dehors de la Chine. Si c’est le cas, on pourrait s’attendre à un prix légèrement supérieur à ce qu’il a dans le pays d’origine de la marque.

