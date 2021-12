Le Xiaomi 12 comportera la puce native Surge P1 pour la gestion de l’alimentation

Xiaomi a partagé une affiche de la présentation du Xiaomi 12 qui révèle que ceux-ci auront la puce native Surge P1 pour la gestion de l’alimentation ainsi que quelques détails de la variante Pro.

Avec seulement un jour avant que le nouveau Xiaomi 12 voit le jour et nous vous avons déjà montré la conception des nouveaux terminaux du géant chinois en détail, une nouvelle fuite sur ses spécifications révèle que le nouveau produit phare de Xiaomi aura le natif Puce Surge P1 pour la gestion de l’alimentation.

La puce native Surge P1 s’occupera de la gestion de l’alimentation dans le Xiaomi 12

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, Xiaomi a partagé une affiche officielle de la présentation du Xiaomi 12 qui révèle qu’ils auront la puce Surge P1, développée par la société chinoise elle-même, pour la gestion de l’énergie et aussi quelques détails de la variante Pro .

Xiaomi 12: entièrement filtré à la fois ses spécifications et son prix

Dans cette affiche que nous vous laissons sous ces lignes, la marque chinoise confirme que le Xiaomi 12 Pro sera équipé d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide monocellulaire de 120 W et que l’ensemble de cet ensemble sera alimenté par sa puce native. P1 émerge.

En ce sens, Xiaomi a expliqué que la conception des batteries à double cellule couramment utilisées affecte négativement leur durée et, pour cette raison, ils ont repensé l’architecture de charge avec deux de leurs propres puces de charge et optimisé la structure de la charge. pompe pour réaliser que, pour la première fois, une seule cellule a une deuxième charge connectée et que la perte de chaleur est réduite de 30%.

Le Xiaomi 12 aura l’un des meilleurs écrans vus sur un mobile : il a réalisé 15 records sur DisplayMate

Cette même affiche révèle également que le lancement de la nouvelle série Xiaomi 12 aura lieu en Chine demain à 19h30, soit 12h30 en Espagne.

