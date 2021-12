Combien d’argent gagne un développeur Android ?

Si vous envisagez d’étudier le développement d’applications Android, voici la question à la réponse que vous vous êtes toujours posée, combien coûte un développeur Android ?

Si vous avez déjà envisagé d’étudier le développement d’applications Android, vous vous êtes probablement aussi demandé à quel point un travail de développeur d’applications pour le système d’exploitation de Google est rentable. Ou, si vous êtes déjà dans votre rôle de développeur, vous voudrez peut-être savoir si votre salaire est comparable à celui du reste de l’industrie.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous vous demandez, nous allons vous aider à savoir combien d’argent vous pouvez espérer gagner en tant que développeur d’applications Android, en fonction de plusieurs facteurs tels que votre âge, votre expérience dans l’industrie, le type de langage de programmation. , votre emplacement et plus encore.

Salaire d’un développeur Android en Espagne

Salaire d’un développeur Android en Espagne

Selon les données de Glassdoor, le salaire de base moyen d’un développeur Android est de 32 032 euros par an. Ce chiffre a été obtenu à titre indicatif après analyse des différentes offres d’emploi actuellement disponibles. Si, au contraire, on regarde les données fournies par Indeed, on constate que le salaire moyen passe à 38 693 euros.

Enfin, d’après les données fournies par les travailleurs eux-mêmes via LinkedIn, nous voyons que les salaires des développeurs Android, quelles que soient les années d’expérience, varient entre 14 900 et 45,00 euros, avec une moyenne de 25 000 euros par an.

On peut donc en déduire que le salaire moyen d’un développeur Android en Espagne en 2021 se situe entre 14 000 et 45 000 euros par an.

Salaire de développeur Android junior vs senior

Cependant, les chiffres varient considérablement à mesure que nous ajoutons de nouveaux facteurs à l’équation. Si nous examinons les données les plus récentes, nous constatons que le salaire d’un développeur Android junior en Espagne est d’environ 19 000 euros par an.

Salaire d’un développeur Android en Espagne

Si, en revanche, on examine les données d’autres pays, on verra que le salaire moyen des développeurs Android augmente considérablement dans des pays comme l’Allemagne ou les États-Unis, avec des chiffres de 43 000 et 116,00 euros par an respectivement.

Salaire d’un développeur Android selon le langage de programmation

Un autre aspect à considérer lors du démarrage d’une carrière dans l’industrie du développement Android est le langage de programmation utilisé. Depuis quelques années, Java n’est plus le langage par défaut d’Android lors de la création d’applications, mais cette position appartient désormais à Kotlin.

En ce sens, les informations fournies par StackOverflow sont d’un grand intérêt, puisqu’il est précisé que les développeurs Kotlin ont un salaire annuel moyen légèrement supérieur – 54 000 $ – que les développeurs Java – 53 000 $.

Étudiez le développement de jeux mobiles : meilleurs centres, cours et comment commencer

Cependant, il faut tenir compte du fait que Java est un langage largement utilisé dans d’autres types d’industries au-delà du développement Android, donc ces données peuvent ne pas être tout à fait représentatives lorsqu’il s’agit de parler du salaire des développeurs spécialisés dans Android .

Enfin, au-delà du salaire, d’autres aspects importants doivent être pris en compte comme le type de travail, que ce soit en présentiel ou à distance. En ce sens, travailler en tant que développeur Android est l’un des postes idéaux à exercer à distance, et il est très probable que de plus en plus d’entreprises choisissent de donner à leurs employés la possibilité de travailler à domicile.

Sujets associés : Android