Ce sont les 9 seuls téléphones portables avec une batterie amovible qui ont été lancés en 2021

Ce sont les smartphones à batterie amovible de 2021.

Il ne fait aucun doute que les téléphones portables ont – de manière générale – évolué pour le mieux au fil des ans. De meilleurs écrans, de meilleurs processeurs, de meilleurs résultats photographiques… rien à voir avec les appareils d’aujourd’hui avec ceux d’il y a quelques années.

Cependant, cette évolution a également causé la perte de certains éléments importants en cours de route. Un exemple est l’absence du port de prise casque sur de nombreux modèles. L’autre exemple ? La quasi-disparition des téléphones portables à batterie amovible.

Les 31 meilleurs mobiles du marché que vous pouvez acheter

On parle de « presque » car cette année seuls 9 smartphones à batteries amovibles ont été lancés et aucun d’entre eux n’est vraiment intéressant. Si malgré tout vous êtes curieux de savoir ce qu’ils sont, ne vous inquiétez pas, nous vous le dirons.

Ce sont les seuls téléphones à batterie amovible à sortir en 2021

C’est un prix élevé à payer. Le fait que les téléphones portables deviennent de plus en plus beaux et donc plus minces, oblige les fabricants à se passer de certaines fonctionnalités. C’est le cas des batteries amovibles.

Nous n’allons pas le nier. Pouvoir retirer la batterie de notre smartphone présentait plusieurs avantages. D’une part, nous pourrions l’échanger contre un autre s’il venait à manquer (ce qui rend inutile le transport de chargeurs ou de powerbanks). D’autre part, cela a augmenté la durée de vie utile de notre appareil de manière exponentielle.

Et est-ce que le fait de ne pas pouvoir changer la batterie signifie que si elle se brise, la plupart des utilisateurs la jettent pour la réparer et passent à la chose facile : acheter un autre appareil mobile. Fondamentalement, ce que veulent les entreprises, que nous changions de téléphone portable de temps en temps.

Et bien que les téléphones à batterie amovible soient toujours en cours de commercialisation, vous n’en connaîtrez probablement aucun. De plus, les spécifications de ces terminaux ne sont pas spectaculaires et c’est parce que nous sommes confrontés à des modèles milieu de gamme ou bas de gamme.

Samsung Galaxy Xcover 5

Nokia 01 Plus

Fairphone 4

Nokia C1 2e édition

Chat S22 Flip

BLU C5L Max

BLU Voir 2

Yezz GO 3

Yezz Liv 3 LTE

Bref, l’achat d’un téléphone pour avoir une batterie amovible est terminé. La technologie évolue d’année en année et aujourd’hui, les téléphones haut de gamme, élégants et au design minimaliste prévalent.

Maintenant, à l’heure où les entreprises parient sur la durabilité et l’environnement, il est assez curieux qu’elles aient cessé de lancer des smartphones avec une batterie amovible qui augmente la durée de vie des téléphones. Par conséquent, comme nous l’avons dit en son temps, il est impératif que ces types de téléphones réapparaissent. Même si nous doutons sincèrement que ce soit le cas.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois