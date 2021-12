8 jeux mobiles qui ont été un véritable cauchemar pour les poches des utilisateurs

Ces huit matchs sont une terreur pour nos poches.

Aujourd’hui, les téléphones portables sont devenus des outils fantastiques pour profiter des jeux vidéo. Non seulement ils remplacent parfaitement les consoles portables presque éteintes, mais des services tels que Google Stadia, Apple Arcade ou le propre Game Pass de Microsoft ont contribué à leur popularisation.

Cependant, tout ce qui entoure les jeux vidéo mobiles ne brille pas comme de l’or. L’ombre des micro-transactions et du soi-disant « pay to win » entoure ces plateformes et il existe de nombreux titres qui, bien qu’étant gratuits, nécessitent de petits paiements soit pour avancer plus rapidement, soit pour rivaliser avec d’autres utilisateurs dans les mêmes conditions.

Comment savoir si un jeu Android n’en vaut pas la peine : 3 signes que vous perdez votre temps et votre argent

Aujourd’hui, nous vous laissons avec les jeux gratuits les plus populaires qui ont collecté le plus d’argent auprès des utilisateurs selon une étude récente de Sensor Tower. Avouons-le, à combien de ces jeux êtes-vous accro ?

PUBG Mobile

Le PUBG battle royale est sans aucun doute l’un des jeux qui a fait le plus parler ces dernières années. En plus d’avoir une version pour ordinateur et console, il existe également une version pour téléphones mobiles qui est sans aucun doute un succès de masse.

A tel point que selon les dernières données, le titre aurait généré un total de 2,8 milliards de dollars, le plaçant comme le jeu le plus rentable de toute l’année.

Honneur des rois

Honor of Kings partage avec PUBG Mobile l’honneur d’être l’un des jeux les plus rentables pour téléphones mobiles avec le même nombre d’avantages. Bien que ce titre ne soit pas bien connu en dehors des frontières asiatiques, c’est en eux un phénomène de masse. Bien sûr, il a une esthétique assez similaire à un autre jeu bien connu,

Des millions de joueurs jouent à ce MOBA chaque jour, gagnant une tonne d’argent en cours de route. C’est addictif, c’est rentable, et personne ne peut l’éclipser. Il aura sûrement ruiné plus d’une famille.

Genshin Impact

C’est sûrement l’un des titres qui a généré le plus d’impact ces deux dernières années. Avec des références claires à Breath of the Wild, ce gacha entièrement gratuit est tombé amoureux de millions d’utilisateurs grâce à son style artistique coloré, ses personnages charismatiques et son gameplay vraiment addictif.

Bien sûr, comme tous les jeux gratuits, il a ses inconvénients et c’est qu’il regorge de microtransactions. Cela signifie que les utilisateurs ont vidé leurs portefeuilles et que le jeu a généré un profit de 2,4 milliards de dollars.

Roblox

Roblox est un autre de ces jeux qui ont généré des bénéfices incroyables cette année et qui ont vidé les poches des utilisateurs. Avec un bénéfice d’environ 1,3 milliard de dollars, Roblox se classe quatrième.

Roblox est l’un des jeux les plus imaginatifs qui existent pour mobile aujourd’hui puisqu’il s’agit d’un titre multijoueur dans lequel les utilisateurs peuvent créer leurs propres mondes et les partager avec la communauté. Si vous voulez en savoir plus sur lui, nous vous recommandons l’article suivant que nous vous laissons ci-dessous.

Maître des pièces

Coin Master est le cinquième jeu de cette liste avec un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars. C’est l’exemple parfait d’un jeu avec des microtransactions un peu partout, et malgré tout, il est assez populaire.

Roulette, machines à sous, cartes à collectionner, éléments sociaux… une véritable addiction qui peut vider votre carte de crédit sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup d’attention!

Pokemon va

Le jeu qui nous a tous fait sortir dans la rue n’est pas seulement l’un des jeux les plus populaires, mais aussi l’un des plus rentables. Avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, les utilisateurs continuent de dépenser de l’argent pour le jeu. Tout pour être le dresseur numéro un de Pokémon.

Alors vous le savez, Pokémon GO est totalement gratuit mais à ce stade vous n’aurez d’autre choix que de dépenser de l’argent si vous voulez être vraiment compétitif.

Candy Crush Saga

Il ne pouvait pas manquer. Le jeu le plus joué par nos mères est une autre année, l’un des titres les plus rentables du marché mobile. Comme Pokémon GO, il a obtenu environ 1,2 milliard de dollars de bénéfices et c’est que malgré son lancement en 2012, les gens continuent de laisser leurs économies dans des vies et plus de vies.

Il est recommandé? Si vous voulez avoir de la vie, mieux vaut ne pas l’installer car il est vraiment absorbant.

Garena Free Fire

À la huitième place, nous avons Garena Free Fire, un jeu de survie gratuit qui a réalisé un bénéfice incroyable de 1,1 milliard de dollars.

Tout comme Fortnite, le jeu vous oppose à 49 autres joueurs dans cette bataille royale dans des parties rapides d’environ 10 minutes. Ce dernier est peut-être la clé de sa grande popularité.

Sujets associés : applications, jeux