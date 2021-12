C’est le meilleur accessoire mobile que j’ai acheté cette année

Le Razer Kishi est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire,

On pourrait dire qu’il y a des millions d’accessoires mobiles à vendre. Des étuis, des écouteurs sans fil, des batteries externes, des supports de smartphone et même des haut-parleurs Bluetooth.

Cependant, aujourd’hui je viens vous parler de l’accessoire dont je suis le plus tombé amoureux cette année 2021 et qu’il continuera peut-être à être l’un de ceux que j’utilise le plus l’année prochaine. Ce ne sera sûrement pas du goût de tout le monde, mais j’ose dire que tous les amateurs de jeux vidéo vont adorer.

Razer Kishi : peut-être le meilleur accessoire mobile pour profiter des jeux vidéo

Les smartphones sont devenus l’une des meilleures options pour profiter des jeux vidéo. Avec les consoles portables presque éteintes, les principales sociétés de développement de jeux vidéo telles que Microsoft, Nintendo, Square Enix et même bientôt Sony, ont vu un business riche dans ces appareils.

Et c’est que les jeux mobiles d’aujourd’hui ressemblent peu ou rien à ceux que nous avions il y a des années. À tel point que même des titres récents tels que le déchirant Alien: Isolation ne peuvent être appréciés que sur des téléphones mobiles aussi puissants que le ASUS ROG Phone 5, des appareils conçus pour la plupart des joueurs.

Mais passons à l’évaluation du véritable nœud du problème. Beaucoup d’entre nous sont des utilisateurs qui aiment les jeux vidéo sur téléphones mobiles. Soit parce que nous les emportons toujours avec nous, par manque de temps pour jouer à la télévision, soit parce que nous trouvons tout simplement plus confortable de jouer allongé dans le lit ou sur le canapé. Il est également vrai que jouer avec les commandes tactiles n’est pas des plus confortables, c’est là que notre protagoniste entre en action.

Nous parlons du Razer Kishi, un contrôleur fabriqué par la marque populaire de périphériques pour les joueurs qui transforme notre téléphone portable en une console portable similaire à la Nintendo Switch. De cette façon, il ne sera plus nécessaire d’utiliser les commandes tactiles mais nous pouvons jouer à presque n’importe quel titre en utilisant les boutons de cette télécommande.

La télécommande n’est pas connectée par bluetooth mais par le port USB C de notre smartphone. Cela présente plusieurs avantages. Par exemple, on évite la latence qui existe lors de la connexion d’un appareil bluetooth et, d’autre part, la télécommande n’a pas besoin de batterie puisqu’elle est alimentée directement depuis notre terminal mobile. La commande est donc compatible avec pratiquement tous les terminaux mobiles du marché. Il existe également une version pour iPhone au cas où nous serions utilisateurs de téléphones Cupertino.

Razer Kishi pour Android, analyse : transformez votre mobile en console de jeux vidéo

Et oui, les accessoires ont de nombreux avantages mais aussi quelques autres inconvénients. D’une part son prix. Comparé à d’autres modèles, son prix est un peu élevé. 89,99 euros coûte officiellement bien que dernièrement, il soit toujours en vente à environ 50-60 euros, un prix qui le rend indispensable. D’autre part, la commande couvre le port de la prise casque et n’a pas la sienne, ce qui signifie que si nous ne voulons pas déranger la personne à côté de nous ou si, par exemple, nous allons dans les transports en commun, nous devons utiliser des écouteurs sans fil.

Certains utilisateurs ont signalé qu’il y avait un certain décalage lors de la lecture avec des écouteurs sans fil, mais dans mon cas, en utilisant un iPhone et des AirPod, je n’ai rien remarqué d’étrange. On imagine que tout va dépendre des modèles de casques qui sont utilisés. Gardez donc cela à l’esprit, nous ne pourrons pas utiliser d’écouteurs filaires si nous utilisons le Razer Kishi.

Et attention, car le Razer Kishi n’est pas seulement utilisé pour les titres du Play Store ou dans son écrin de l’Apple App Store, mais son utilisation vedette sont les services de cloud gaming de plus en plus populaires comme Google Stadia ou Game Pass de Microsoft (auteur note : je l’utilise aussi pour Apple Arcade).

Avec le Razer Kishi, nous pouvons jouer à des jeux AAA dans la paume de notre main. Nous n’avons besoin que d’une bonne connexion Internet et de temps libre pour en profiter. Et c’est que profiter de jeux comme Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed : Valhalla ou Sekiro sur notre smartphone est un rêve devenu réalité.

À ce jour, le Razer Kishi est avec une grosse remise, nous le recommandons donc vivement. Personnellement, cela a été l’un de mes achats vedettes en 2021 et après avoir essayé d’autres contrôleurs similaires, aucun ne ressemble à l’appareil Razer. L’un des meilleurs cadeaux (auto) que vous puissiez faire à Noël.

Sujets connexes : Jeux, Mobiles, Technologie

