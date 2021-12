8 nouvelles que Google a lancées en 2021 que vous avez peut-être oubliées

Ce sont les 8 fonctions que Google a lancées dans ses produits, tant matériels que logiciels, tout au long de 2021.

Nous arrivons à la fin de l’année et il est maintenant temps de regarder en arrière pour voir tout ce que les différents fabricants de smartphones ont présenté, tant au niveau matériel que logiciel.

L’un d’eux est le géant américain Google, qui en plus de lancer sa nouvelle gamme de terminaux premium, les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro, et la deuxième génération de son enceinte intelligente avec écran, le Nest Hub, a également présenté un grand nombre de nouvelles fonctionnalités dans plusieurs de ses produits.

Pour cette raison, nous avons compilé pour vous les 12 nouveautés que Google a publiées en 2021 et que vous avez peut-être ignorées.

Mode Invité pour les appareils Google Nest

La première des nouveautés Google dont nous souhaitons vous parler dans cette sélection est l’arrivée du Mode Invité sur certains appareils domotiques Google comme le Nest Audio ou le Nest Hub Max.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux personnes qui visitent votre domicile de poser des questions à l’Assistant Google, de jouer de la musique ou d’utiliser des minuteurs sans que ces interactions ne soient enregistrées sur votre compte. Pour activer ce nouveau mode invité, il vous suffit de dire « Hey Google, activez le mode invité ».

Détection du sommeil pour les hubs Google Nest

Par rapport à la nouveauté précédente, Google a également inclus une nouvelle fonction dans le Nest Hub appelée Sleep Sensing, qui analyse les mouvements et la respiration de l’utilisateur dans la zone de sommeil précédemment désignée pour offrir des informations utiles sur la qualité de son sommeil ainsi que des conseils personnalisés. pour vous aider à mieux dormir.

Nouveautés de la fonctionnalité d’amélioration des photos dans Google Photos

Ce 2021, le géant américain a également mis à jour l’une des fonctions les plus appréciées de Google Photos, l’amélioration automatique des photos. Grâce à cette mise à jour, basée sur la technologie Real Tone, Google Photos vous permet d’améliorer la couleur et l’éclairage de n’importe quelle photo. Cette amélioration fonctionne parfaitement sur n’importe quel teint, quel que soit l’appareil que vous avez utilisé ou la durée pendant laquelle vous avez pris la photo.

Amélioration du filtre de traduction de Google Lens

Une autre nouveauté de Google en 2021 est que le filtre de traduction Google Lens a reçu une mise à jour qui vous permet de mettre plus facilement en évidence du texte et de copier, écouter ou rechercher des informations plus détaillées sur une phrase spécifique.

Arrivée de l’annuaire de maison intelligente de Google

Cette année, le grand G a également lancé son répertoire de maisons intelligentes, un site Web qui vous montre quels produits et systèmes fonctionnent avec l’assistant Google. Ce nouveau site Web contient des critiques des appareils compatibles avec Google Assistant, que vous pouvez en outre filtrer par catégorie et par prix.

Des zones d’activité pour tous sur les Nest Cam et les Nest Doorbells

Les zones d’activité pour tous sont une nouvelle fonctionnalité intégrée aux Nest Cams et aux Nest Doorbells cette année, qui vous permet de configurer des zones spécifiques sur lesquelles ces appareils doivent se concentrer.

Temps d’attente pour les Google Pixel 6 et 6 Pro

En octobre, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité sur les Google Pixel 6 et 6 Pro appelée Wait Times, qui, comme son nom l’indique, vous indique le temps d’attente actuel lorsque vous appelez une entreprise ou un client.

Mais pas seulement, puisque cette nouvelle fonctionnalité vous informe également des temps d’attente estimés pour le reste de la semaine, afin que vous puissiez décider du meilleur moment pour passer cet appel.

Mettre à jour les fonctionnalités d’accessibilité sur les Chromebooks

Google a également mis à jour l’une des fonctionnalités d’accessibilité les plus utilisées sur ses Chromebooks, appelée Select-to-speak.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité vous permettait de sélectionner un texte pour l’entendre à haute voix dans une variété de langues et d’accents, et avec cette mise à jour, cette voix peut désormais également être accélérée, ralentie ou mise en pause.

C’est vraiment utile pour ceux qui souffrent de dyslexie et pour ceux qui veulent entendre un texte à voix haute avec un accent spécifique.

