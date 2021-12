Ce sont les 6 meilleurs jeux Kakuro pour mobile

6 jeux Kakuro pour Android qui vous aideront à entraîner votre cerveau avec votre mobile

Kakuro est une sorte de mots croisés japonais qui se résout en saisissant des combinaisons de nombres et en utilisant des mathématiques simples. Bien qu’ils ne soient pas exactement les mêmes, vous aimerez beaucoup celui-ci si vous êtes un amateur de sudoku. Alors cette fois, nous vous dirons quels sont les 6 meilleurs jeux Kakuro pour mobile.

Les 56 meilleurs jeux Android gratuits à jouer en 2021

Si vous faites partie de ceux qui aiment un bon jeu de sudoku sur Android, vous pouvez être sûr que le Kakuro vous divertira également. Sans aucun doute, il possède tous les éléments nécessaires pour entraîner votre cerveau à chaque partie.

6 jeux Kakuro auxquels vous pouvez jouer dès maintenant sur votre Android

Les règles de Kakuro sont similaires à celles du Sudoku et des mots croisés conventionnels. Similaires aux sudokus car le même nombre ne peut pas être répété dans chaque somme et seuls les nombres de 1 à 9. Ils sont également similaires aux mots croisés classiques puisque les lignes doivent être remplies à droite et les colonnes en bas. Les indices sont les nombres qui apparaissent dans les coins, le nombre à gauche de la case est la somme de cette ligne et celui qui apparaît en haut est la somme de cette colonne. Tu veux éssayer? Faites-le avec l’un des jeux suivants.

Vrai Kakuro Gratuit

Kakuro : mots croisés

Kakuro (Sommes croisées)

Kakuro

Casse-têtes logiques de Kakuro

Défi Kakuro

Vrai Kakuro Gratuit

Real Kakuro Free est un jeu avec des graphismes très soignés et un gameplay fluide. Vivez une expérience unique et agréable spécialement conçue pour les amateurs de ce type de jeu. Chacun des 2000 puzzles n’a qu’une seule solution. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de générateurs automatiques avec plusieurs solutions.

Ce jeu Kakuro pour Android n’a pas de niveaux verrouillés, tu peux donc jouer autant que tu veux quand tu veux. De plus, il est nécessaire de souligner qu’il dispose d’une sauvegarde automatique afin que vous n’ayez à vous soucier de rien d’autre que de résoudre les mots croisés.

Kakuro : mots croisés

Dans Kakuro, votre objectif est de remplir les cases vides de sorte que chaque bloc s’additionne et donne le nombre à gauche ou en haut. Chaque puzzle se compose d’une grille vierge contenant des indices supplémentaires à divers endroits. L’idée est de remplir tous les carrés vides en utilisant les nombres 1 à 9 de sorte que la somme de chaque bloc horizontal soit égale à la piste à votre gauche, et la somme de chaque bloc vertical soit égale à la piste en haut. De plus, aucun numéro ne peut être utilisé plus d’une fois dans le même bloc.

Ce jeu Kakuro pour Android inclut un zoom pour que vous puissiez résoudre plus facilement de gros puzzles, il possède également plusieurs fonctions utiles telles que montrer les combinaisons possibles d’addition dans un bloc, montrer la somme restante d’un bloc et utiliser des marques de crayon pour placer temporairement les nombres dans la grille. Téléchargez-le et mettez vos compétences à l’épreuve !

Kakuro (Sommes croisées)

Kakuro Cross Sums est un jeu Kakuro pour Android avec un design moderne, cinq difficultés différentes, une interface simple et des commandes fluides. Il dispose d’un système d’indices pour aider les joueurs débutants, d’un système de couleurs pour les joueurs expérimentés et d’une multitude de niveaux où vous pouvez vous mettre à l’épreuve. Comme si cela ne suffisait pas, il propose une détection automatique des erreurs et vous montre toutes les combinaisons possibles d’ajout au moment de jouer.

Kakuro

Kakuro, connu sous le nom de sommes croisées, est un puzzle japonais qui combine les principes du sudoku et des mots croisés classiques. Dans ce jeu Kakuro pour Android, vous pourrez mesurer vos compétences à travers des centaines de niveaux, évaluer votre logique avec les quatre modes de jeu (facile, moyen, difficile et génie). Vous ferez tout cela confortablement grâce à une interface simple et fonctionnelle. C’est sans aucun doute une alternative brutale si vous cherchez un moyen de défier votre agilité mentale.

Casse-têtes logiques de Kakuro

Ce jeu Kakuro pour Android a une interface simple et intuitive. Kakuro Logic Puzzles est un excellent outil pour entraîner votre cerveau et aiguiser vos capacités de réflexion logique et de résolution. De plus, il faut aussi souligner que toutes les récompenses sont faites à la main et qu’elles n’ont qu’une seule bonne réponse. Deviner ne sert à rien !

Défi Kakuro

Kakuro Challenge, en plus du Kakuro classique, est livré avec une nouvelle variante très intéressante appelée Dot Kakuro en est une. Dans ce mode de jeu intéressant, les points indiquent si la différence entre deux nombres est égale ou supérieure à 1. Donc, si vous vouliez un autre jeu Kakuro pour Android, cela pourrait être l’alternative parfaite pour vous.

Les 38 meilleurs jeux sans Internet ni Wi-Fi pour Android (2021)

Amoureux de ce type de jeu ? Alors cette liste avec les meilleures applications pour résoudre le sudoku vous sera très utile. De plus, nous vous recommandons également de consulter cette liste de 7 jeux de réflexion pour Android qui mettront votre esprit à l’épreuve. Vous allez les adorer !

Sujets connexes : Jeux, Jeux Android gratuits, Jeux occasionnels