15 produits que Google a "chargé" cette année 2021

Tous ces produits et services Google ont cessé d’exister en 2021.

Google est si connu pour avoir tué certains de ses produits et services qu’il a même créé un « cimetière » de certains des plus populaires. De plus, il y a ceux qui gardent une trace de tous les produits que Google a « chargés » ces dernières années.

Et, afin de ne pas rompre avec la tradition, cette année, l’entreprise n’a pas manqué l’occasion de mettre fin à la vie d’un autre produit ou service. Nous allons passer en revue certains des plus populaires.

Le cimetière des produits et services Google accueille de nouvelles victimes courant 2021

Janvier: Créateur d’applications | 2016-2021 : c’était un outil « sans code » qui permettait aux entreprises de créer des applications personnalisées sans avoir besoin de programmation. Projet Loon | 2013-2021 : le projet consistait à essayer d’amener Internet dans les zones rurales du monde à travers des ballons. Le coût élevé du projet a fini par être la cause de sa mort.

Février: Brosse inclinable | 2016-2021 : un des premiers projets de Google dans le domaine de la réalité virtuelle. Il a permis de créer de l’art 3D dans des environnements virtuels. Heureusement votre code est toujours présent sur GitHub



Mars: Google carton | 2014-2021 : Un autre projet lié à la réalité virtuelle qui a été abandonné cette année est Google Cardboard, la tentative de Google d’apporter des expériences virtuelles à tout le monde, permettant la construction d’un casque de réalité augmentée à l’aide d’un morceau de carton et d’un smartphone. Liens Google Go | 2010-2021 : En mars, cet outil de partage de liens raccourcis vers des sites Internet a cessé de fonctionner, et il existait depuis onze ans.

Avril: Application d’achat Google | 2019-2021 : Avec seulement deux ans de vie, Google a décidé de retirer l’application Android de Google Shopping, son service d’achat. Maintenant, ce service est toujours en vie sur le Web.

Peut: En temps opportun | 2013-2021 : en mai de cette année, nous avons signalé la disparition de Timely, une application d’horloge et d’alarme populaire que Google a achetée en 2013 et qui, après plusieurs années pratiquement abandonnée, cesserait de fonctionner cette année.



Juin:

Juillet: Fitbit Coach et Fitbit Yoga : L’une des premières décisions de Google après l’acquisition de FitBit a été de fermer les services « Coach » et « Yoga » intégrés à la plateforme. Désormais, ses fonctions sont intégrées directement dans la version « premium » de Fitbit.

Septembre: Marque-pages Google | 2005-2021 : L’un des services les plus anciens à disparaître cette année était Google Bookmarks, la plate-forme Web de Google permettant de gérer les signets enregistrés via n’importe quel navigateur.

Octobre: Google Mes cartes | 2014-2021 : Bien que le service Google My Maps soit toujours actif, son application mobile a cessé de fonctionner à la mi-octobre.

Décembre: Barre d’outils Google | 2000-2021 : avec plus de 20 ans derrière elle, la barre d’outils Google a cessé de fonctionner cette année car nombre de ses fonctions étaient déjà intégrées directement dans les principaux navigateurs. Ceux qui ne l’avaient jamais utilisé devraient savoir qu’il s’agissait d’une barre des tâches personnalisable qui pouvait être ajoutée au navigateur, juste en dessous de la barre d’adresse. Museletter | 2021-2021 : n’a vécu que quelques mois, et bien que Museletter semblait être un projet prometteur, il permettrait à n’importe qui de créer et de partager sa propre newsletter personnalisée, donnant aux autres utilisateurs la possibilité de s’abonner. Le produit n’a jamais vu le jour.



